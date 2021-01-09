المؤتمرات الوطنية للشباب.. «خلية نحل» لنشر الطاقة الإيجابية

"المؤتمر الوطني الأول للشباب من 25 إلى 27 أكتوبر 2016"



"المؤتمر الوطني الدوري الأول للشباب في فندق الماسة 11 ديسمبر 2016"



"المؤتمر الدوري الثاني للشباب في أسوان 27 يناير 2017"



"المؤتمر الدوري الثالث بالإسماعيلية 25 أبريل 2017"



"المؤتمر الدوري الرابع في الإسكندرية 24 يوليو 2017"



"المؤتمر الدوري الخامس بالقاهرة 16 مايو 2018"



"منتدى شباب العالم بشرم الشيخ من 4 إلى 10 نوفمبر 2017"



"منتدى شباب العالم في شرم الشيخ نوفمبر 2018"



"ملتقى الشباب العربي والأفريقي بأسوان 2019"



"الأكاديمية الوطنية للتدريب"



كانت المؤتمرات الوطنية للشباب أولى نِتاج البرنامج الرئاسي الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي، في خطوة منه لدعم الشباب وتأهيلهم للمناصب القيادية، حيث حظي الشباب بدعم لم يوفره أي رئيس من قبل لهذه المرحلة العمرية التي أراد الرئيس دعمها لتصبح نواة للدولة المصرية التي يقودها شبابها.انعقد المؤتمر الوطني الأول للشباب على أرض شرم الشيخ مدينة السلام تحت شعار "ابدع.. انطلق"، على مدار 3 أيام وافتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وأعلن أنه سيعقد بشكل دوري خلال العام؛ ليصبح ملتقى دوري بين مختلف قطاعات الدولة وبين مختلف أطياف الشباب المصري، وليتحاورا خلاله حول التحديات الراهنة والخطط المستقيلية للتنمية القومية المستدامة.انعقد مؤتمر القاهرة الدوري الأول للشباب، في إطار تنفيذ دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال احتفال يوم الشباب المصري في التاسع من يناير 2016، أثناء المؤتمر الوطني الأول للشباب بشرم الشيخ، حيث دعا لعقد مؤتمر وطني للشباب بشكل دوري.انعقد المؤتمر الوطني الثاني للشباب بمدينة أسوان بصعيد مصر، في يناير 2017، وحضره أكثر من 23 وزيرا وعدد كبير من نواب ومحافظي الصعيد ورؤساء الجامعات، وعدد من الشخصيات العامة والإعلامية.تزامنا مع الاحتفال بعيد تحرير سيناء يوم 25 أبريل، شارك بالمؤتمر شباب محافظات السويس وبورسعيد والإسماعيلية، علاوة على شباب من محافظتى شمال وجنوب سيناء، وبعض من شباب المحافظات الأخرى، بالإضافة إلى 100 شاب ممثلين لوزارة التعليم العالى و100 شاب ممثلين لوزارة الشباب والرياضة، وشباب البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة وعدد من شباب الأحزاب السياسية، كما تم اختيار 60 شابا وشابة ممن تقدموا بطلب حضور المؤتمر من خلال الموقع الرسمى للمؤتمر، وذلك بحضور عدد من الوزراء ونواب البرلمان، وبعض رؤساء الأحزاب ورؤساء النقابات المهنية وعدد من الشخصيات العامة.تميز هذا المؤتمر أن 60% من الحاضرين به من الشباب الذين لم يسبق لهم المشاركة في أي من مؤتمرات الشباب السابقة، حيث شارك فيه شباب من محافظات إقليم غرب الدلتا الإسكندرية ومطروح والبحيرة وكفر الشيخ، وشباب جامعات محافظات إقليم غرب الدلتا، وشباب تقدموا بطلب حضور المؤتمر عبر الموقع الإلكتروني، كما تضم قائمة المدعوين شباب الدفعة الثانية من البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة من المنتمين لمحافظات إقليم غرب الدلتا، وممثلى شباب جمعيات رجال الأعمال، وأمناء الشباب فى الأحزاب السياسية، ومجموعة من الشباب العاملين فى الجمعيات الأهلية والعمل التطوعى.شارك في هذا المؤتمر حوالي 1500 شاب وفتاة من جميع انحاء الجمهورية بالإضافة لمجموعة من الخبراء والمسئولين.شارك بالمؤتمر حوالي 3000 طالب وطالبة من مختلف جامعات مصر وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.تعود فكرة المنتدى إلى الدعوة التي أطلقها الرئيس السيسي خلال المؤتمر الوطني الرابع للشباب بمدينة الإسماعيلية في أبريل 2017، بدعوة من الشباب المصري، وجهت الدعوة إلى شباب من مختلف دول العالم للمشاركة في "منتدى شباب العام" بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر 2017 لينقل للعام رسالة سلام وتنمية ومحبة من أرض مصر.انطلق منتدى شباب العام 2018، في نسخته الثانية، تحت مظلة الأكاديمية الوطنية للتدريب، وتحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، في الفترة من 2 حتى 6 نوفمير 2018 مدينة شرم الشيخ أرض السلام، حيث تم استضافة 5000 شاب وفتاة من 145 دولة من مختلف دول العام، للمشاركة في فعاليات المنتدى.انطلق منتدى شباب العام 2019، في نسخته الثالثة مدينة شرم الشيخ في الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر 2019 تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.تهدف رؤية الأكاديمية الوطنية للتدريب أن تكون هي المحفز الفكري والحاضنة للتقدم التحويلي لتنمية الإنسان، حيث تقدم الأكاديمية معارف تحويلية وحلول مبتكرة وفقًا لأعلى المعايير الدولية على مستوى العالم.