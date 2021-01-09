كيف دعمت القوات المسلحة الحكومة في مواجهة كورونا؟

بدأت القوات المسلحة المصرية منذ عدة أيام تعقيم وتطهير المناطق العامة والمؤسسات الحكومية في إطار جهودها في دعم مواجهة الحكومة لفيروس كورونا مع بدء الموجة الثانية للفيروس منذ أسابيع.ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي تدعم فيها القوات المسلحة الدولة في حربها ضد فيروس كورونا، بل بدأتها منذ مارس الماضي _بداية انتشار الفيروس في مصر_ ولم تتركز جهودها في عمليات التعقيم فقط بل كان لها دور في دعم المستشفيات بالاحتياجات اللازمة لعلاج المصابين."الدستور" في السطور التالية عرضت جهود القوات المسلحة في محاربة فيروس كورونا.بدأت جهود القوات المسلحة في مارس الماضي، بالتزامن مع الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة للسيطرة على انتشار الفيروس، وبدأت القيادة العامة للقوات المسلحة تعقيم عدد من المنشآت الحكومية والمرافق الحيوية بالدولة من خلال تكليف إداراتها التخصصية بدفع عربات التعقيم المتحركة والتطهير الثقيلة وأطقم التطهير المحمولة لإجراء التعقيم والتطهير اللازم.وقامت بتنفيذ عمليات التطهير والتعقيم الوقائى لمقرات مجلس النواب ومجلس الوزراء وما يتضمنوه من منشآت وقاعات للمؤتمرات وانعقاد الجلسات، ومجمع التحرير وعدد من الميادين والشوارع الرئيسية والمنشآت والمرافق الحيوية المحيطة بميدان التحرير التى يتردد عليها أعداد كبيرة من المواطنين بشكل مستمر، كذلك تنفيذ كافة ومحطة مترو الأنفاق "أنور السادات" وما تحتويه من مكاتب وبوابات للدخول والخروج وأرصفة وأماكن الانتظار، فضلًا عن كونها ملتقى لجميع خطوط مترو الأنفاق العاملة بالقاهرة الكبرى التى تشهد كثافة عددية من المستخدمين لها، بالإضافة إلى تطهير الأزهر الشريف وجميع الجامعات المصرية.توفير المطهرات والكحولومع بداية تسجيل الحالات الأولى للإصابات بفيروس كوررنا، وزيادة اعتماد المواطنين على الكحول والمنظفات، قل المعروض منه وارتفع سعره بصورة مبالغ فيها، فوفرت القوات المسلحة المطهرات والسلع الغذائية الأساسية للمواطنين لمنع الممارسات الإحتكارية بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.وتم مضاعفة المعروض من المطهرات والمحاليل التى تٌستخدم فى أعمال التطهير والتعقيم، وكذا السلع التموينية التى تلبى مطالب الأسرة المصرية بأسعار مناسبة من خلال منافذ جهاز الخدمات العامة وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية الثابتة والمتحركة وطرحها بالأسواق في جميع محافظات الجمهورية.توفير المستلزمات الطبيةقررت وزارة الصحة في مارس الماضي تخصيص ما يقرب من 30 مستشفى للعزل، ووضعت بروتوكول علاج للمصابين بالفيروس، وكان للقوات المسلحة دور في معاونة أجهزة الدولة وتدبير أجهزة ومستلزمات طبية وأدوية لمعاونة القطاع الصحى، وحملت طائراتهم العسكرية شحنة متكاملة من المستلزمات الطبية قادمة من الخارج بالتنسيق مع وزارة الصحة المصرية والهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد الطبى.توفير ماسكات طبيةلم تنس القوات المسلحة المواطنين في الأحياء الشعبية التي ترتفع بها الكثافات السكانية، وقامت بتوزيع الماسكات الطبية بمواقف النقل الجماعى بالعباسية وعبود وعزبة الهجانة ومحطة مترو المرج الجديدة، بالإضافة إلى صن مول مجمع الجلاء والتى يتردد عليها أعداد كبيرة من المواطنيين.كما حرصت القوات المسلحة على توزيع الماسكات الطبية على أكبر عدد من المواطنين، وتلقينهم أهمية وطريقة استخدامها وحث المواطنيين على البعد عن التزاحم بوسائل المواصلات المختلفة لتوفير المناخ الآمن والصحى للمواطنين، كما تبرع رجال القوات المسلحة بمبلغ 100 مليون جنيه لصالح صندوق تحيا مصر.استعداد المستشفيات العسكريةفي الوقت الذي انهارت فيه القطاعات الطبية في الكثير من الدولة في مواجهة فيروس كورونا مع زيادة الأعداد وعدم قدرة المستشفيات على استقبالهم، رفعت القوات المسلحة المصرية درجة الاستعداد بـ45 مستشفى عسكري تضم ١٢١٩٠ سريرا، منها ١٤٠٠ سرير رعاية مركزة مزودة بعدد ٦٩٢ جهاز تنفس صناعي، وتخصيص 22 مستشفى عزل بإجمالي ٢٩٩٩ سريرا، كما قامت بتجهيز 4 مستشفيات ميدانية متنقلة بطاقة 502 سرير مجهزة، و1000 عربة إسعاف منها 472 عربة عناية مركزة، فضلًا عن تطوير خطوط إنتاج مصنع الماسكات الطبية ليعمل بمتوسط طاقة إنتاجية 100 ألف ماسك اليوم، لدعم القطاع الطبي.