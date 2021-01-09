35 فريقًا طبيًا لرعاية مصابي كورونا في البحر الأحمر

أعلن الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، السبت، عن انتهاء التجهيزات الخاصة لتطبيق المبادرة الرئيسية لرعاية مرضى العزل المنزلي من مصابي فيروس كورونا، المقرر أن تنطلق غدًا الأحد.وقال وكيل صحة البحر الأحمر إنه تم تجهيز 35 فريقًا طبيًا لمتابعة مصابي كورونا في المنازل، حيث تم تقسيمهم إلى مجموعتين، بحيث تتولى المجموعة الأولى متابعة المريض بمنزله هاتفيًا، فيما تجري المجموعة الثانية زيارات منزلية للمرضى تشمل قياس درجة الحرارة وعمل المسحات والمتابعة الصحية.وأوضح مرعي أنه حال احتياج المريض للرعاية الصحية الفائقة سيتم نقله على الفور لأحد مستشفيات العزل بالمحافظة.