انتحار مصاب بكورونا في عزل ميت غمر

أقدم مسن مصاب بفيروس كورونا على الانتحار، حيث ألقى نفسه من نافذة غرفة العزل المحجوز بها بمستشفى ميت غمر لمروره بأزمة نفسية.وكان اللواء رأفت عبدالباعث مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغا لقسم شرطة ميت غمر من مستشفى ميت غمر العام بقيام المدعو ”عبدالعظيم ال. م” ٥٩ ‏‎عاما، عامل، ومقيم بقرية سنتمای التابعة للمركز والمحجوز بقسم العزل بالمستشفى ‏‎لإصابته بفيروس كورونا بإلقاء نفسه من نافذة غرفة العزل بالطابق الرابع، ما أدى إلى إصابته ‏‎بكسر بعظام الجمجمة ونزيف بالمخ وتوفي في الحال.‏‎وبانتقال ضباط المباحث وبالفحص وبسوال (فتحى. ال) فلاح ومقيم بقرية أوليلة التابعة للمركز و(أحمد. ع)‎ أمين شرطة من قوات الحماية المدنية بمحافظة الشرقية ومقيم بقرية دنديط التابعة للمركز ‏‎والمحجوزين مع المتوفي بذات الغرقة، أقرا بأن المتوفي كان يمر بحالة نفسية سيئة لتواجده بالمستشفى لرغبته في الخروج منه، ‏‎مضيفين أنه قام بمغافلتهما وألقى نفسه من نافذة غرفة العزل نتيجة حالته النفسية.وبسؤال المدعوة (منى. ص. ع) 23 عاما، ممرضة بالمستشفى ومقيمة بقرية سنتماي التابعة للمركز والمشرفة على غرفة الغزل أيدت ذات المضمون وبسؤال نجلي المتوفي (‎محمدع ال ا) مدرس و(عبدالعظيم ا ع) مندوب مبيعات ويقيمان بذات القرية أيدا ذات المضمون ولم يتهما أحدا بالتسبب في وفاة ‏‎والدهما ولا يشتبهان فيه جنائيا.و‏‎تحرر المحضر رقم ١٩٨ لسنة ٢٠٢١ إداري قسم شرطة ميت غمر وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.