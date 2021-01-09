رئيس محكمة جنوب القاهرة يشدد على الالتزام بإجراءات مواجهة كورونا

تشهد محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، اليوم السبت، عددًا من الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا.وأصدر رئيس محكمة جنوب القاهرة قرارًا بمنع دخول أي فرد مهما كانت مهمته داخل المحكمة، سوى بارتداء الكمامات الطبية المعقمة.كما أمر قائد حرس المحكمة، القوات الأمنية بفحص هوية كل مواطن يدخل المحكمة، سواء موظفين وعاملين ومواطنين ذوى مصلحة ومحامين.ويباشر المستشارون العمل داخل محكمة الجنايات التي تعمل كل دائرة أسبوعيًا دون الإخلال بالعمل مع وجود كل أعضاء الهيئة من القضاة وأمناء السر.وحرصت وزارة العدل على توفير الكمامات الطبية والقفازات للعاملين، حفاظًا على سلامتهم.كما قررت عدم حضور المواطنين جلسات المحاكمة، خوفا من الاختلاط لكثرة العدد والاقتصار على المتهمين والمحامين مع تعقيم قاعات المحكمة وغرف المداولة والطرقات.