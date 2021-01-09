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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إصابة شخص على يد جزار بسبب خلافات الجيرة في الدقهلية

السبت 09/يناير/2021 - 09:17 م
إصابة شخص على يد
إصابة شخص على يد جزار
الدقهلية : عمرو الحوتى
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أصيب صاحب محل دواجن بإصابات بالغة إثر مشاجرة مع جزار، بسبب خلافات الجيرة بشارع السلخانة بالمنصورة.

تلقى اللواء رأفت عبدالباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية يفيد بورود إشارة إلى قسم أول المنصورة من مستشفى الطوارئ بالمنصورة بوصول أشرف.ع.إ، 54 عامًا، صاحب محل دواجن، مقيم بشارع السلخانة، دائرة قسم أول المنصورة مصابًا بجرح قطعى في الرقبة وآخر قطعى بأوتار اليد اليمنى (ادعاء تعدى).

بالفحص وسؤال المصاب، اتهم محمد.ا.م، 46 عامًا، صاحب محل جزارة، مقيم بشارع السلخانة بالتعدي عليه بالضرب بسلاح أبيض "سكين" بحوزته وإحداث إصابة غائرة لخلافات بينهما بسبب الجيرة.

تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات السبب، وبإرشاده تم ضبط الأداة المستخدمة التي تم التحفظ عليها، ليتحرر عن ذلك المحضر رقم ٤٢١ لسنة ٢٠٢١ جنح قسم أول المنصورة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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