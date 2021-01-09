خالد الجندي.. مراحل تطور أزياء «الشيخ الأنيق»

ظهر الشيخ خالد الجندي بإطلالة جديدة، حيث ارتدى قميصا وحمالات وقبعة صغيرة، على عكس المظهر الذي اعتاد عليه جمهوره، وذلك عبر صفحته الرسمية بـ"فيسبوك" للإعلان عن عرض حلقة جديدة من برنامجه "لعلهم يفقهون".



ويعتبر الشيخ خالد الجندى، من العلماء الذين ينجذب إليه الشباب بسبب الأسلوب السلس الذى يتبعه الشيخ فى إيصال المعلومة.



وفى هذا التقرير نقدم تطور أزياء الشيخ خالد الجندى، والتنوع فى ملابسه:



خالد الجندى

ـ «الجبة والقفطان»

يعتبر "القفطان" الملبس الرسمى لشيوخ وطلبة الأزهر، لذا فالقفطان يعتبر الملبس الأكثر استخدامًا بالنسبة للشيخ خالد الجندى، سواء فى المناسبات الدينية أو البرنامج الخاص به.



ـ «البدلة»

ظهر الشيخ خالد الجندى فى العديد من المناسبات مرتديًا البدلة فى حفل زفاف نجلته وبعض المناسبات الرسمية، ضاربًا بذلك مثال أن الشيخ بعلمه وليس بملبسه.



ـ «جاكيت الجندى»

فى إحدى الحلقات الخاصة ببرنامج "لعلهم يفقهون" ظهر الشيخ خالد الجندى مرتديًا الجاكيت وقبعة سوداء، حيث علق الكثيرون على الإطلالة بالإعجاب.



ـ «الجلابية الصعيدى»

من الأزياء التى لاقت إعجاب الكثير عن الشيخ خالد الجندى هى "الجلباب الصعيدى"، حيث ظهر فى إحدى الحلقات بهذا الزى ممسكًا بالعصا أو كما يقال "النابوت".



ـ «القميص»

ليست المرة الأولى التى يرتدى فيها الشيخ خالد الجندى القميص، بل ظهر فى أكثر من حلقة من برنامجه التليفزيونى بالقميص، فكان ينوع بين الأبيض والأصفر.

