رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 09 يناير 2021 الموافق 25 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السيادة الانتقالي يطالب نور والحلو بالانضمام لعملية السلام

السبت 09/يناير/2021 - 08:24 م
جريدة الدستور
محمد عمر
طباعة
حث الفريق عبدالرحيم دقلو، عضو مجلس السيادة الانتقالي، اليوم السبت، عبدالواحد محمد نور، وعبدالعزيز الحلو إلى الانضمام لعملية السلام، مشيرا إلى أن السودان رغم التحديات سيصل إلى غاياته.

من جانبه، قال الهادي إدريس، قائد حركة جيش تحرير السودان رئيس الجبهة الثورية السودانية، خلال احتفال منطقة مزيد لتكريم مني اركو مناوي، رئيس حركة جيش تحرير السودان، إن تكريم صناع السلام يمثل خطوة موفقة وبمثابة هدية كبيرة لسلام جوبا، مطالبا بأن تكون هناك مبادرات للتبشير بالسلام وسط المجتمع للإسهام في تحقيق الوحدة بين مختلف مكونات الشعب السوداني.

وأعرب الطاهر حجر، رئيس تجمع قوى تحرير السودان عن شكره لقوى الثورة، مؤكدا أن اتفاق السلام يحتاج  إلى إرادة قوية للتنفيذ، وأنها متوفرة لدي الأطراف المعنية بالتنفيذ، مطالبا السودان بالتوحد وفق مشروع واحد، بعد أن عالج اتفاق السلام كل القضايا التي عانى منها السودان طيلة الفترة الماضية.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

السيسى يوجه باستغلال القمر الصناعى «طيبة -1» لربط الجهاز الإداري للدولة

رئيس الوزراء يؤكد قدرة مصر على تنظيم مونديال اليد: «سنبهر العالم»

تعرف على الفنانين شهود واقعة رحاب الجمل وباسم سمرة

وفاة وكيل صحة القليوبية بفيروس كورونا

الصور

image description

انطلاق مبادرة «مهنتك مستقبلك» بدمياط

image description

وزير النقل فى أسيوط لتفقد تنفيذ محور ديروط الحر بـ1.7 مليار جنيه

image description

فصل الكهرباء أسبوعا عن 50 منطقة بدمياط

image description

حريق كبير في كافيه بدمياط الجديدة

image description

إقبال كبير على المراكز التكنولوجية لتقديم طلبات التصالح بأسيوط

الأكثر قراءة

أشرف زكي عن أزمة رحاب الجمل وباسم سمرة: لا أحد فوق القانون

وفاة النقيب محمد عرابي بطل الموقف الإنساني مع «الطفل الجائع»

مستشار ملك البحرين: قطر انتهكت «اتفاقية العلا»

توضيح من الحكومة بشأن «خصخصة مركز شباب الجزيرة»

إنفوجراف

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

image description

وداعًا «شبورة النضارة».. طرق ارتداء الكمامة بشكل صحيح (إنفوجراف)

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

نجم الساعة

سيناريوهان لامتحانات النقل والشهادة الإعدادية بعد التأجيل

منوعات

الآن.. تردد سى بى سى الجديد 2021 cbc وأهم البرامج والمسلسلات

مصرع 3 أشخاص وفقدان 6 آخرين إثر انهيار جليدي بالقطب الشمالي الروسي

حفلات مترافقة مع فحوص طبية تتيح للقطاع الموسيقى الخروج من الركود

دوقة كامبريدج تحتفل بعيد ميلادها في ظل الإغلاق

أيام زمان

«حكاية أول فيلم».. كيف ظهر المسيح فى السينما العالمية؟

هل يُمثل أحمد السقا عقدة نفسية لمصطفى شعبان؟

«فاتن حمامة رفضت مشاركتى فى السينما».. اعترافات طارق عمر الشريف

سهير البابلي.. تزوجت 5 مرات أحدهم أشهر إسلامه للزواج منها

مقالات الرأي
ماجد حبته
أنياب شبكات التواصل
د.أحمد الخميسى
شخصية ترامب عند نجيب محفوظ
مؤمن المحمدي
فردتين شمال
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ طه الفشنى.. كروان القرآن الكريم
المزيد

الثقافة

«قصة صورة» لأسرة «الأبنودى» فى صالون نجيب محفوظ

يوسف فاخوري يرصد التاريخ الإنساني للسد العالي

معرض «مونوجرافيا» للفنانة وفاء ياديس «أونلاين»

غدًا.. صالون المنتدى الثقافي يستضيف الروائية العراقية إنعام كجه جي