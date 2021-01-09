السيادة الانتقالي يطالب نور والحلو بالانضمام لعملية السلام

حث الفريق عبدالرحيم دقلو، عضو مجلس السيادة الانتقالي، اليوم السبت، عبدالواحد محمد نور، وعبدالعزيز الحلو إلى الانضمام لعملية السلام، مشيرا إلى أن السودان رغم التحديات سيصل إلى غاياته.من جانبه، قال الهادي إدريس، قائد حركة جيش تحرير السودان رئيس الجبهة الثورية السودانية، خلال احتفال منطقة مزيد لتكريم مني اركو مناوي، رئيس حركة جيش تحرير السودان، إن تكريم صناع السلام يمثل خطوة موفقة وبمثابة هدية كبيرة لسلام جوبا، مطالبا بأن تكون هناك مبادرات للتبشير بالسلام وسط المجتمع للإسهام في تحقيق الوحدة بين مختلف مكونات الشعب السوداني.وأعرب الطاهر حجر، رئيس تجمع قوى تحرير السودان عن شكره لقوى الثورة، مؤكدا أن اتفاق السلام يحتاج إلى إرادة قوية للتنفيذ، وأنها متوفرة لدي الأطراف المعنية بالتنفيذ، مطالبا السودان بالتوحد وفق مشروع واحد، بعد أن عالج اتفاق السلام كل القضايا التي عانى منها السودان طيلة الفترة الماضية.