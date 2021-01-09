وفاة وكيل صحة القليوبية بفيروس كورونا





أعلنت الصفحة الرسمية لمحافظة القليوبية، على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وفاة الدكتور حمدي الطباخ، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية.وقالت الصفحة: «بمزيد من الحزن والأسى، ننعي فقيدنا الغالي الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، الذي وافته المنية منذ قليل بمستشفى العجوزة، ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته».وكان الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، أصيب بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» يوم الإثنين 28 ديسمبر الماضي، حيث أثبتت الأشعة والتحاليل والمسحة إصابته بالفيروس، ونقل من استراحته بمدينة بنها إلى مستشفى عزل قها.