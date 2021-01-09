والدة الطفل المذبوح على يد عاطل بالإسكندرية تروي تفاصيل الواقعة (فيديو)

شهدت منطقة العصافرة فى الإسكندرية واقعة مأساوية، وهي ذبح طفل ١٥ عاما، يعمل سائق توكتوك ليعول أسرته، وذلك على يد بلطجى بسبب رفضه توصيله إلى مكان ما وسوء معاملة المتهم.روت والدة المجني عليه "نسمه.ع" ربه منزل، لـ"الدستور" تفاصيل مقتل طفلها الأكبر "عبدالرحمن" ١٥عاما فى المرحله الإعدادية، قائلة: "اشتريت له توكتوك بناءا على طلبه للعمل عليه ومساعدتنا فى مصاريف المعيشة والعلاج لوالده (قعيد الفراش)،وكان مواظب على دراسته وعمله، لكن المتهم بقتله يدعى "شامخ" ٣٤ عاما عاطل، تشاجر معه بدون سبب حتى أخرج سكين من جيبه وقام بذبح الطفل وفر هاربا، تم نقل الطفل إلى العناية المركزة لكنه توفى بعد 5 أيام متأثرا بإصابته".وأضافت: "يوم الواقعة أخبرنى ابنى بأنه ذاهب لتنظيف التوكتوك فى العصافرة، وأثناء غسله حضر إليه المتهم "شامخ" ويبلغ من العمر ٣٥ عاما، وطلب منه أن يأتى لايصاله لمكان ما لكن ابنى قال له "انا معاى زبائن مش فاضى" غضب وثار المتهم وأخذ يضرب ابني ولم يكتفى بضربه بيده فقط، بل أخرج سكين من جيبه أعدها مسبقا وذبح ابنى من رقبته، وبعدها فر هاربا".وتابعت أنه عقب دخوله المستشفى بعد رفض أخرى استقباله لخطورة حالته، قال لنا الطبيب لابد من دخوله العمليات سريعا وطلب منا التوقيع على تقرير بأن ابنى لن يتحدث مرة أخرى وذلك بسبب خطورة إصابته، فى ذلك الوقت لم أقوى على الرفض كان همى أن أنقذ طفلى لكنه توفى بعد إجراء العملية له بـ ٥ أيام متأثرا بإصابته.وكان قسم شرطة العصافرة، تلقى بلاغا يفيد مقتل طفل نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين من خلال التحريات أن المجنى عليه يدعى " عبدالرحمن" ١٥ سنة سائق توك توك مصاب بطعنة بجرح فى الرقبة أدت إلى وفاته بعد 5 أيام من الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.