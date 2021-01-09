رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 09 يناير 2021 الموافق 25 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

ائتلاف «أولياء أمور مصر» يطالب باستكمال مواد حصص مصر وبنك المعرفة

السبت 09/يناير/2021 - 08:26 م
داليا الحزاوي
داليا الحزاوي
نورهان عبدالرحمن
طباعة
قالت داليا الحزاوي، مؤسسة ائتلاف أولياء أمور مصر، إن جميع أولياء الأمور يثمنون جهود الوزارة من أجل مساعدة الطلاب في استكمال العملية التعليمية في ظل جائحة كورونا وعدم الذهاب للمدارس وغلق السناتر، ولكن حصص مصر التي أطلقتها الوزارة لا يوجد بها حتى الآن جميع المواد، وأيضا بنك المعرفة لا يوجد به مادة اللغة الإنجليزية وكذلك الألمانية والإسبانية وذلك للصف الثاني الثانوي، أما الصف الثالث الثانوي لا يوجد مادة اللغة الألمانية والأسبانية والإيطالية، فتساءلت: "فكيف يستطيع الطالب أن يتدرب على النظام الجديد في الأسئلة؟".

وأضافت "الحزاوي" بأن منصة البث المباشر مادة اللغة الإنجليزية وكذلك الألمانية مستوى غير جيد، كما أن هناك أولياء أمور يشكون من اعتذار المدرسين عن الحصص.

وطالب أولياء الأمور أيضًا ضرورة الاهتمام بتحميل نماذج استرشادية للامتحانات بأسرع وقت فالوقت بالنسبة للثانوية العامة مهم حتى يكسر حاجز الخوف والقلق من الامتحان، خاصة أن العام الماضي الترم الثاني كان بداية ظهور فيروس كورونا ولم يتم تدريب الطلاب على طبيعة أسئلة النظام الجديد، قائلة: "فالمطلب لا يعنى أننا نريد أسئلة لحفظ إجاباتها فجميعا نعلم أن هذا الأسلوب قد انتهى ولكن للتدريب".

وتابعت: "كما نرجو صدور نشرة توزع على المدارس أن يسمح للطلاب في الامتحانات بورق لعمل مسودة للحل في مادة الرياضيات وغيرها؛ مما تحتاج خطوات حل للوصول للناتج النهائي حتى يتم الاختيار من متعدد فعلى التابلت لا يستطيع الطالب عمل ذلك نظرا لصعوبة الكتابة بالقلم فهو سيء جدا والمساحة غير كافية لذلك".

واستكملت: "كما نرجو إعادة النظر في المواد غير المضافة للمجموع للصف الثالث الثانوي تخفيفا علي الطلاب في ظل جائحة كورونا".

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

توضيح من الحكومة بشأن «خصخصة مركز شباب الجزيرة»

تعرف على الفنانين شهود واقعة رحاب الجمل وباسم سمرة

السيسى يوجه باستغلال القمر الصناعى «طيبة -1» لربط الجهاز الإداري للدولة

رئيس الوزراء يؤكد قدرة مصر على تنظيم مونديال اليد: «سنبهر العالم»

الصور

image description

انطلاق مبادرة «مهنتك مستقبلك» بدمياط

image description

وزير النقل فى أسيوط لتفقد تنفيذ محور ديروط الحر بـ1.7 مليار جنيه

image description

فصل الكهرباء أسبوعا عن 50 منطقة بدمياط

image description

حريق كبير في كافيه بدمياط الجديدة

image description

إقبال كبير على المراكز التكنولوجية لتقديم طلبات التصالح بأسيوط

الأكثر قراءة

أشرف زكي عن أزمة رحاب الجمل وباسم سمرة: لا أحد فوق القانون

وفاة النقيب محمد عرابي بطل الموقف الإنساني مع «الطفل الجائع»

مستشار ملك البحرين: قطر انتهكت «اتفاقية العلا»

توضيح من الحكومة بشأن «خصخصة مركز شباب الجزيرة»

إنفوجراف

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

image description

وداعًا «شبورة النضارة».. طرق ارتداء الكمامة بشكل صحيح (إنفوجراف)

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

نجم الساعة

سيناريوهان لامتحانات النقل والشهادة الإعدادية بعد التأجيل

منوعات

دوقة كامبريدج تحتفل بعيد ميلادها في ظل الإغلاق

الآن.. تردد سى بى سى الجديد 2021 cbc وأهم البرامج والمسلسلات

مصرع 3 أشخاص وفقدان 6 آخرين إثر انهيار جليدي بالقطب الشمالي الروسي

حفلات مترافقة مع فحوص طبية تتيح للقطاع الموسيقى الخروج من الركود

أيام زمان

«حكاية أول فيلم».. كيف ظهر المسيح فى السينما العالمية؟

هل يُمثل أحمد السقا عقدة نفسية لمصطفى شعبان؟

«فاتن حمامة رفضت مشاركتى فى السينما».. اعترافات طارق عمر الشريف

سهير البابلي.. تزوجت 5 مرات أحدهم أشهر إسلامه للزواج منها

مقالات الرأي
ماجد حبته
أنياب شبكات التواصل
د.أحمد الخميسى
شخصية ترامب عند نجيب محفوظ
مؤمن المحمدي
فردتين شمال
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ طه الفشنى.. كروان القرآن الكريم
المزيد

الثقافة

القومى لثقافة الطفل يحتفل بعيد الميلاد المجيد بالحديقة الثقافية

«قصة صورة» لأسرة «الأبنودى» فى صالون نجيب محفوظ

يوسف فاخوري يرصد التاريخ الإنساني للسد العالي

معرض «مونوجرافيا» للفنانة وفاء ياديس «أونلاين»