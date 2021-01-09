ائتلاف «أولياء أمور مصر» يطالب باستكمال مواد حصص مصر وبنك المعرفة

قالت داليا الحزاوي، مؤسسة ائتلاف أولياء أمور مصر، إن جميع أولياء الأمور يثمنون جهود الوزارة من أجل مساعدة الطلاب في استكمال العملية التعليمية في ظل جائحة كورونا وعدم الذهاب للمدارس وغلق السناتر، ولكن حصص مصر التي أطلقتها الوزارة لا يوجد بها حتى الآن جميع المواد، وأيضا بنك المعرفة لا يوجد به مادة اللغة الإنجليزية وكذلك الألمانية والإسبانية وذلك للصف الثاني الثانوي، أما الصف الثالث الثانوي لا يوجد مادة اللغة الألمانية والأسبانية والإيطالية، فتساءلت: "فكيف يستطيع الطالب أن يتدرب على النظام الجديد في الأسئلة؟".وأضافت "الحزاوي" بأن منصة البث المباشر مادة اللغة الإنجليزية وكذلك الألمانية مستوى غير جيد، كما أن هناك أولياء أمور يشكون من اعتذار المدرسين عن الحصص.وطالب أولياء الأمور أيضًا ضرورة الاهتمام بتحميل نماذج استرشادية للامتحانات بأسرع وقت فالوقت بالنسبة للثانوية العامة مهم حتى يكسر حاجز الخوف والقلق من الامتحان، خاصة أن العام الماضي الترم الثاني كان بداية ظهور فيروس كورونا ولم يتم تدريب الطلاب على طبيعة أسئلة النظام الجديد، قائلة: "فالمطلب لا يعنى أننا نريد أسئلة لحفظ إجاباتها فجميعا نعلم أن هذا الأسلوب قد انتهى ولكن للتدريب".وتابعت: "كما نرجو صدور نشرة توزع على المدارس أن يسمح للطلاب في الامتحانات بورق لعمل مسودة للحل في مادة الرياضيات وغيرها؛ مما تحتاج خطوات حل للوصول للناتج النهائي حتى يتم الاختيار من متعدد فعلى التابلت لا يستطيع الطالب عمل ذلك نظرا لصعوبة الكتابة بالقلم فهو سيء جدا والمساحة غير كافية لذلك".واستكملت: "كما نرجو إعادة النظر في المواد غير المضافة للمجموع للصف الثالث الثانوي تخفيفا علي الطلاب في ظل جائحة كورونا".