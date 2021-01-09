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رئيس التحرير التنفيذي
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حوادث

شروط التقدم لوظيفة معاون نيابة إدارية من دفعة 2018

السبت 09/يناير/2021 - 08:16 م
النيابة الإدارية
النيابة الإدارية
حسام محفوظ
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تواصل هيئة النيابة الإدارية تلقي طلبات التقدم لوظيفة معاون نيابة إدارية 2018 من خلال الموقع الرسمى للنيابة الإدارية.

وتتيح الهيئة تسجل طلبات التقدم من خلال الموقع الإليكتروني www.ap.gov.eg خلال الفترة من 112021 إلى 1512021، وذلك بعد إدخال البيانات المطلوبة بشكل واضح ودقيق وأن يتم طباعة استمارة تسجيل البيانات كاملة من خلال ذات الموقع بعد استيفاء جميع البيانات وحفظها.

وأعلنت الهيئة عن مسابقة للتعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية من خريجي كليات الحقوق من الجامعات المصرية وكليات الشريعة والقانون وكلية الشرطة دفعة 2018.

ووضعت شروطا للمتقدمين للتعيين في هذه الوظيفة بالإضافة إلى الشروط العامة المنصوص عليها قانونًا:
1- ألا يقل تقديره التراكمي عن (جيد).
2- ألا يزيد عمر المتقدم على 30 سنة في 2712021 تاريخ آخر يوم لسحب الملف.
3- أن تتوافر في المتقدم الأهلية والصلاحية لشغل تلك الوظيفة القضائية واجتياز المقابلة والاختبارات التي يجريها المجلس الأعلى للنيابة الإدارية.
4- أن تثبت لياقته الطبية وفقًا للتحاليل والفحوص التي ستجرى بعد اجتياز الاختبارات المطلوبة.

وتسحب الملفات خلال الفترة من 1612021 إلى 2712021 مقابل سداد مبلغ 400 جنيه إلكترونيًا (فيزا كارت) عند سحب الملف.
وتقدم الملفات مستوفية البيانات المطلوبة اعتبارا من 3012021 إلى 922021. وذلك بمقر النيابة الإدارية الكائن بمدينة 6 أكتوبر – ميدان النجدة.
ويشترط لسحب ملف التقديم:
1- إحضار فيزا كارت بها مبلغ أكثر من 400 جنيه.
2- إحضار استمارة تسجيل البيانات التي تم طباعتها من الموقع بعد استيفائها.
3- صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي مع وجود الأصل للاطلاع عليه.
4- صورة ضوئية من شهادة المؤهل الدراسي على أن يقدم الأصل لدى تقديم الملف مستوفيًا.

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