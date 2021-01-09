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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

تفاصيل مباحثات السودان والاتحاد الإفريقى بشأن سد النهضة

السبت 09/يناير/2021 - 07:59 م
سد النهضة
سد النهضة
محمد عمر
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عقد فريق التفاوض السوداني الخاص بسد النهضة الإثيوبي برئاسة ياسر عباس، وزير الري، اجتماعًا ثنائيًا، اليوم مع فريق خبراء الاتحاد الإفريقى.

وأكدت الحكومة السودانية أن هذا الاجتماع استجابة لدعوة السودان لمنح خبراء الاتحاد الإفريقى دورّا أكبر في تسهيل التفاوض بين السودان ومصر وإثيوبيا، بهدف المساهمة في إعداد مسودة ثانية لمذكرة الاتفاق المقترحة التي تسلمتها الدول الثلاث فى الاجتماع السابق يوم 3 يناير الجاري، وفق وكالة الأنباء السودانية "سونا".

وناقش الاجتماع بين الخرطوم والاتحاد الإفريقي ضرورة وضع إطار مرجعي واضح لدور خبراء الاتحاد الإفريقي، وأن يلعب الاتحاد دورًا قياديً مبادرًا في المفاوضات أكثر فعالية من دوره خلال جولات التفاوض السابقة.

كما استعرض الاجتماع رؤى السودان حول ضرورة إلزامية الاتفاق الذى يتم التفاوض عليه وتضمينه آليات واضحة لفض النزاعات المحتملة.

وجدد وفد السودان رفضه الحازم لتجزئة الاتفاق على مراحل للملء الأول والتشغيل الدائم كاتفاقين منفصلين، وطالب التوصل لاتفاق واحد شامل يعالج كل القضايا المتعلقة بسد النهضة.

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