الكينج يطرح أغنية جديدة من ألبوم «باب الجمال»

ويضم الألبوم ٥ أغنيات يطرحها بطريقة السينجل فى أوقات متباعدة، وتدور الأغنية عن فراق الأحباب، وهى من كلمات وألحان عبدالعزيز زين، ومن توزيع أمير محروس.ومن المنتظر أن يطرح الكينج الأغنيات الثلاث الباقية من الألبوم خلال الفترة المقبلة، ليكون الألبوم متوافرًا على المنصات الإلكترونية فى أقل من شهر ونصف الشهر، والأغانى المتبقية هى: «أنا رايق» و«ذوق» و«مسألة السن».