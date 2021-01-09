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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

1416 إصابة جديدة بكورونا فى المغرب

السبت 09/يناير/2021 - 07:51 م
جريدة الدستور
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أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم السبت، عن تسجيل 1416 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 451 ألفًا و637 حالة.

وأفاد بيان لوزارة الصحة المغربية بأنه تم تسجيل 24 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 7709 حالات، كما تم تسجيل 1469 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي حالات التعافي 423 ألفًا و541 حالة.

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