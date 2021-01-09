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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ الأقصر يتفقد مستوى الخدمات فى جولة مفاجئة بـ3 مدن

السبت 09/يناير/2021 - 09:30 م
مصطفي ألهم
مصطفي ألهم
هدى الأمير
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قام مصطفي ألهم، محافظ الأقصر، بجولة مفاجئة داخل مدن إسنا والطود والبياضية؛ للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ومتابعة المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها.

شملت الجولة تفقد أعمال تطوير وتجميل كورنيش مدينة إسنا بطول 1700 متر، حيث وجه المحافظ بسرعة الانتهاء من الأعمال وفق الجدول الزمني الموضوع وبأعلى جودة والالتزام بالمواصفات القياسية، كما وجه المحافظ بالبدء في أعمال الإنارة الخاصة بالمشروع، وتفقد أعمال رصف الطرق طبقًا للخطة ومنها طريق طراد النيل.

كما تفقد محافظ الأقصر، مبنى السجل المدني بمدينة إسنا، حيث استمع إلى آخر موقف للمبنى، حيث تم التعاقد مع شركة لتنفيذ اشتراطات الحماية المدنية للوقاية من الحرائق وضمان تشغيله بشكل آمن، والتي تتضمن تركيب خزان مياه بسعة 30 مترا مكعبا وشبكة إنذار آلي وتجهيز لوحة الكهرباء الرئيسية بنظام الإطفاء التلقائي، وعدد 4 أجهزة CO2 وطلمبات المياه، تمهيدًا لتشغيله وتلقى المواطنين لخدمات الأحوال المدنية بالمركز بصورة لائقة.

كما تفقد محافظ الأقصر، الوحدة الصحية بالقرايا، التابعة لمركز إسنا، والتي ستدخل ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، لمتابعة مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمترددين على الوحدة، والتقى بعدد من المواطنين داخل الوحدة، واستمع إلى عدد من المطالب والشكاوى الخاصة بهم، وكلف الجهات المعنية بتلبيتها، وتوفير الأدوية اللازمة وخاصة مصل العقرب، وضرورة توافره بكل الوحدات الصحية وتم التنسيق مع مديرية الصحة في هذا الشأن.

كما وجه محافظ الأقصر، خلال جولته بمدينة إسنا، بسرعة رفع كل المخلفات والقمامة من شوارع ومداخل إسنا وكذلك القرى ومخلفات الترع، وإعادة الانضباط للشارع. كما تفقد محافظ الأقصر، أعمال النظافة في عدد من الطرق الرئيسية بمدينة الطود، موجهًا رئيس المدينة الدكتور محمد رزق، برفع كل المخلفات والأتربة من جانبي طريق مصر ـ أسوان الزراعي الشرقي والجزر الوسطى بالطريق.

كما تفقد محافظ الأقصر أعمال التوسعة التي تجري في طريق المسار السياحي بمدينة البياضية، موجها بإزالة أي معوقات بطريق التوسعة، كما تفقد مداخل قرية الروافعة الغربية، موجها رئيس قرية الروافعة برفع المخلفات والارتقاء بمستوى النظافة بالمنطقة وبمنطقة كمين البغدادي.

رافق محافظ الأقصر أسعد مصطفى، مدير مديرية الطرق والنقل ومستشار المحافظة للمشروعات، واللواء محمد صحصاح، رئيس مركز ومدينة البياضية، ورئيس مدينة الطود الدكتور محمد رزق، ونائب رئيس مدينة إسنا صباح منصور، وعدد من القيادات التنفيذية.

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