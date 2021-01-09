حملة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية بالأقصر

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت غرب الأقصر، برئاسة عبد الله عاشور، حملة لإزالة تعديات الأراضي الزراعية، بعمل قواعد وأعمدة خرسانية على مساحة ١٧٥م٢ بحوض الـ٥٠ إصلاح زراعي بناحية مشيمش بأرمنت الحيط.تمت الإزالة في المهد على كامل المسطح، وتمت إزالة الأعمدة حتى تصبح غير صالحة للبناء واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتحرير المحاضر اللازمة لعرضها على النيابة العامة.جاء ذلك بإشراف مدير مرافق المركز ومسئولي الإصلاح الزراعي وحماية الأراضي، في إطار توجيهات مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن بضرورة التصدي بكل حسم لمواجهة مخالفات البناء والتعدي على الأراضى الزراعية وإزالتها في المهد.