رئيس وزراء الصومال: البدء في إجراء عملية الانتخابات





أعلن رئيس الوزراء الصومالي محمد حسين روبلي، السبت، أن حكومته قررت المضي قدما في تنفيذ إجراء عملية الانتخابات لتجنب إهدار المزيد من الوقت على الشعب الصومالي.وذكرت وكالة الأنباء الصومالية، أن ذلك جاء خلال الاجتماع الذي عقده روبلي، مع بعض رؤساء الولايات الأعضاء في الحكومة الفيدرالية.ودعا رئيس الوزراء المسؤولين والشعب الصومالي إلى الابتعاد عن كل ما من شأنه أن يعيق الاتفاقية السياسية حول الانتخابات التي تم التوصل إليها في الـ17 من سبتمبر الماضي بالعاصمة مقديشو، حيث تعد الأساس لإجراء الانتخابات.ومن المقرر إجراء عملية الانتخابات النيابية والرئاسية خلال الفترة المقبلة حسب الجدول الزمني الذي أعلنت عنه لجنة الانتخابات الفيدرالية.