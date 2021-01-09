قصة أطول طبيب بشرى فى المنيا: البعض يخجل من مرافقتى (صور)

اقترب طوله من مترين، ما جعله ينحني أثناء دخوله بعض الأماكن، ولم يجد ملابس تناسب طوله ما يجعله يفصل ملابس تتناسب مع طوله، ويخجل البعض من أن يرافقه، ولقب بأطول طبيب بشري، ما جعله يقرر أن يبدأ حياة جديدة، ويثبت لمن حوله أنه قادر على إثبات ذاته، ولا يكن طوله عائقا له، أصبح طبيب جراح تحت التمرين.محمد جمال، صاحب الـ٢٠ عاما، طالب في الفرقة الثانية بكلية طب بشري المنيا، يقول: "من صغري طويل عن أصحابي وطوال فترة مراحل تعليمي كنت أطول واحد وبتعرض وبيقولولي يا طويل ولكن كنت بواجه الانتقادات بالنجاح والتفوق في دراستي وشغلي".يروي "محمد"، ذا الـ١٩٨سم، أن طوله ساعده على المساهمة في بعض الأعمال، قائلا: "الطول بيبقى نتيجة هرمونات زائدة وكان وراثة"، وتمنى الشاب العشريني أن يصبح دكتور جراح مشهور.