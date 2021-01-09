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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إيران ترفض طلب شركات أجنبية اختبار لقاح كورونا على مواطنيها

السبت 09/يناير/2021 - 07:57 م
حسن روحاني
حسن روحاني
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أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني السبت، عن أن وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي رفضت طلب شركات أجنبية اختبار لقاح كورونا على المواطنين الإيرانيين.. فيما تخوف روحاني من دخول البلاد موجة مرعبة لفيروس كورونا.

ونقلت وكالة أنباء (فارس) الإيرانية عن الرئيس روحاني قوله- في تصريحه خلال اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا- إن شراء وتوفير اللقاح يعد من أولويات البلاد، لكن توفر اللقاح لا يعني تجاهل البروتوكولات الصحية، بل ينبغي مواصلة الالتزام بها عدة أشهر بعد ذلك، لحين التأكد من فاعلية اللقاح.

وأوضح أن أحد مطالب المواطنين هو وضع اللقاح تحت تصرفهم بأسرع وقت ممكن، قائلًا: "إن إجراءات جيدة تحققت بشأن صنع اللقاح المحلي، وفيما يتعلق باللقاح الخارجي فقد كنا منهمكين لفترة أكثر من شهر بمسألة التحويلات المالية".

وأعرب روحاني عن أمله في ألا تدخل البلاد الموجة الرابعة لفيروس كورونا، مؤكدًا ضرورة مواصلة الالتزام بالتوصيات الصحية، مثل استخدام الكمامات وعدم إقامة التجمعات، لأن ضعف الالتزام بأي منها سيهدر كل الجهود.

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