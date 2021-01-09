إطلاق الحلقة 44 من «فرح عظيم» للبابا تواضروس (فيديو)
السبت 09/يناير/2021 - 07:35 م
جرجس صفوت - تريزة شنودةطباعة
أطلق المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة القس بولس حليم، المتحدث الرسمي للكنيسة، الحلقة الأحدث من حملة "فرح عظيم".
وجاءت الحلقة الأحدث، التي حملت رقم 44، عن القراءة والتأمل في إنجيل مار متى، مع قداسة البابا تواضروس الثاني، والتي نشرت عبر الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك". اضغط
وجاءت الحلقة الأحدث، التي حملت رقم 44، عن القراءة والتأمل في إنجيل مار متى، مع قداسة البابا تواضروس الثاني، والتي نشرت عبر الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك". اضغط