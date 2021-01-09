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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

مصر للطيران تشارك بمبادرة «شتي في مصر» بطرح أسعار تنافسية

السبت 09/يناير/2021 - 08:03 م
شركة مصر للطيران
شركة مصر للطيران
محمود السعدى
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أعلنت شركة مصر للطيران، الناقل الوطني لجمهورية مصر العربية، عن مشاركتها في المبادرة من خلال طرح أسعار تنافسية على أسعار رحلاتها الداخلية إلى المدن السياحية المصرية بأسعار تبدأ من 1500 جنيه مصري، شاملة الضرائب والرسوم للذهاب والعودة.

وبهذا الشأن، صرح الطيار رشدي زكريا، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، بأن الشركة الوطنية حريصة على دعم حركة السياحة الداخلية، لا سيما في هذه الفترة الاستثنائية التي يمر بها العالم أجمع، إلا أن مصر للطيران قد حرصت على المشاركة في توفير أسعار تنافسية إلى الوجهات السياحية العديدة بمصر سواء للمصريين أو الأجانب خلال الفترة من 15 يناير وحتى 28 فبراير 2021، علما أن الأسعار المعلنة متاحة سواء ضمن الباكدج السياحي المتكامل أو حجز تذاكر السفر فقط.

وأضاف: "أن هذه التخفيضات تأتي تزامنًا مع رعاية مصر للطيران أكبر حدث عالمي لكرة اليد، وطرح تخفيضات 20% من وجهاتها العالمية إلى مصر خلال فترة البطولة".

من ناحيته، صرح الطيار، عمرو أبوالعينين، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، بذات الشأن، وأن مصر للطيران شاركت في مبادرة "شتي في مصر" من خلال عرض رحلات إلى مدينة الأقصر بسعر 1500 جنيه للذهاب والعودة وشامل الرسوم والضرائب، كما طرحت الشركة سعر 1800 جنيه للسفر إلى كل من شرم الشيخ والغردقة وأسوان وطابا، وكذلك طرحت سعر 2000 جنيه للسفر إلى مدينة مرسى علم."

هذا ومن المقرر أن تسير مصر للطيران 6 رحلات يوميا إلى شرم الشيخ، و5 رحلات يوميا إلى الغردقة، و5 رحلات يوميا إلى كل من الأقصر وأسوان، ورحلتين أسبوعيا إلى مرسى علم قابلتين للزيادة وفقا لحجم الطلب.

ويمكن للعملاء حجز رحلاتهم من خلال موقعها الإلكتروني egyptair.com، أو من خلال مكاتب مصر للطيران المنتشرة بمصر أو حول العالم أو من خلال وكلاء السياحة والسفر.

كما يمكن للعملاء حجز برامج سياحية متكاملة تشمل تذاكر الطيران والفنادق والمزارات السياحية عن طريق مكاتب شركة مصر للطيران، الكرنك للسياحة بمدينة نصر على رقم ٢٦٧٣٨١٣٨، فرع شارع قصر النيل على رقم ٢٥٧٧٥٠٤١ أو ٢٥٧٩٠٤٦٥، فرع فندق لوبساج المطار على رقم ٢٤١٨٣٧٢٠ أو ٢٢٦٧٨١١٧، بالإسكندرية على رقم ٠٣٥٨٢٧٠٣٩، أو من خلال زيارة الموقع الإلكتروني karnak.egyptair.com، وكذلك عن طريق خدمة الواتس آب على رقم +201285311558، أو عن طريق الصفحات الرسمية لشركة مصر للطيران الكرنك للسياحة على قنوات التواصل الاجتماعي (EGYPTAIR Tourism - Karnak).

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