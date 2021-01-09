379 إصابة بكورونا في أرمينيا

أعلنت وزارة الصحة الأرمينية اليوم السبت أنها سجلت 379 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع الإجمالي إلى 161 ألفا و794 حالة.ونقلت صحيفة بان "أرمينيان" الأرمينية على موقعها الإلكتروني عن الوزارة أنه تعافى أيضا 1744 حالة ليصل إجمالي المتعافين 148 ألفا و893 حالة بينما بلغت حصيلة الحالات النشطة 11 ألفا و215.وذكرت الوزارة أن الحصيلة الإجمالية لضحايا الفيروس بلغت 2922 شخصا بعد تسجيل 14 حالة وفاة جديدة أمس بينما بلغ عدد الحالات الحاملة للفيروس وتوفيت لأسباب أخرى 700 حالة.