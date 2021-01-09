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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ الغربية يتفقد أعمال الرصف والتطوير بالمحلة الكبرى

السبت 09/يناير/2021 - 07:29 م
محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
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قام طارق رحمي، محافظ الغربية، مساء السبت، يرافقه الدكتور أحمد عطا، نائب المحافظ، بجولة تفقدية لأعمال الرصف والتطوير بشوارع مدينة المحلة الكبرى ومحلة أبوعلي بمركز المحلة الكبرى.

وتفقد المحافظ ونائبه أعمال الرصف بشوارع جمال عبدالناصر، شارع الوحدة العربية، عمار بن ياسر، شارع الجيش، شارع سعد زغلول وشارع الثورة محله أبوعلي.

وشدد «رحمي» على سرعة الانتهاء من أعمال الرصف، طبقًا للجدول الزمني المتفق عليه مع الشركات المنفذة، موجهًا بتوحيد البلدورات على مستوى واحد ووجود بالوعات لصرف الأمطار بكل شارع يتم رصفه، كما وجه بتقليل حجم الجزيرة الوسطى بشارع الوحدة العربية لتوسعة الشارع.

في نهاية الجولة، توجه المحافظ ونائبه لقرية محلة أبوعلي لمتابعة أعمال تبطين جزء من بحر شبين بقرية محلة أبوعلي وتغطية المصرف بالقرية، كما وجه بإعادة تنظيم الأرصفة بقرية محلة أبوعلي لتصبح بشكل مستقيم.

رافق المحافظ خلال الجولة ممدوح النجار، رئيس حي أول المحلة، أحمد المغاوري رئيس حي ثان المحلة ومحمد صلاح نائب رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى وممثلو شركات الرصف.

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