إيران تهدد بطرد المفتشين الدوليين حال عدم رفع العقوبات

هددت إيران بأنها ستطرد مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ما لم يتم رفع الحظر الأمريكي عنها بحلول الـ21 من شهر فبراير المقبل (الموعد النهائي الذي حدده مجلس الشورى الإيراني).ونقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية عن عضو الهيئة الرئاسية لمجلس الشورى الإيراني أحمد أميرآبادي فراهاني قوله اليوم السبت إن المفتشين سيتم طردهم بالتأكيد ما لم يتم إزالة الحظر وخاصة عن القطاعات المالية والمصرفية والنفطية.وأضاف أن طهران ستوقف بالتأكيد التنفيذ الطوعي للبروتوكول الإضافي؛ حيث إن الحكومة ملزمة بتنفيذ قانون مجلس الشورى الإسلامي الذي ينص على هذا.وأشار النائب الإيراني إلى أن الهدف الرئيسي من وراء المفاوضات النووية كان رفع إجراءات الحظر وهو ما لم يتم تحقيقه بالفعل.وكان مجلس الشورى الإسلامي قد أقر قانونا في نوفمبر الماضي، يلزم الحكومة بوقف عمليات التفتيش التي تجريها الوكالة التابعة للأمم المتحدة في المواقع النووية الإيرانية ورفع مستوى تخصيب اليورانيوم عن النسبة المحددة في الاتفاق النووي الذي أبرمته طهران عام 2015 وذلك إذا لم يتم تخفيف الحظر.وأقر مجلس صيانة الدستور الإيراني القانون في الثاني من ديسمبر الماضي، وقالت الحكومة إنها ستنفذه.جدير بالذكر أن إيران بدأت عملية تخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 20%، الاثنين الماضي، كجزء من خطة التحرك الاستراتيجية الإيرانية للتصدي للعقوبات الخارجية.