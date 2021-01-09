رئيس جهاز حدائق أكتوبر الجديد: رفع كفاءة الطرق وإنشاء كباري للمشاة لمنع الحوادث

أكد المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر الجديد، أن مكتبه مفتوح للجمهور وجميع السكان لاستقبال شكواهم والاستماع إلى جميع الأفكار والمقترحات الجادة لخدمة المدينة والعمل على حل جميع الشكاوى، مشيرا إلى أنه استمع خلال أيام من توليه رئاسة جهاز حدائق أكتوبر لمناطق ابني بيتك الأولى، ومشروع الإسكان الاجتماعي 247 ومساكن الإسكان القومي بالمستثمرين والإسكان القومي بحي زهور سيتي وحي الندي ومناطق المحصورة، وأنه يستمع للجميع دون تفرقة وأنه لم يفوض أحد من السكان ليتحدث باسمهم، والكل يتعامل بالمساواة للنهوض بالمدينة التي تحتاج إلى عمل طول الوقت.وقال رئيس الجهاز في أول تصريحات له مساء اليوم، إنه سيفتح أهم 4 ملفات في المدينة، وتشمل أبرزها ملف المواصلات داخل المدينة وخارجها وربط المدينة بجميع أحيائها، وسيجتمع قريبا مع شركات النقل والمواصلات والعمل على توفير وسيلة مواصلات آمنة تنقل السكان إلى مقار أعمالهم في القاهرة الكبرى وبسعر رمزي، وسيناقش دخول مواصلات هيئة النقل العام داخل المدينة، وتليها ملف تشغيل الوحدات الصحية بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان أو إمكانية تشغيلها بتوفير أطباء لها لخدمة المواطنين والسعي وراء إنشاء مستشفى عام لحدائق أكتوبر.وأضاف أن الملف الثالث الذي سيفتحه للنقاش وهو ملف التعليم والعمل على تشغيل المدارس، وأنه لا يمانع في إنشاء معاهد أزهرية في حال موافقة الجهات المختصة بذلك الأمر.وقال إن الملف الرابع وهو التموين وهو لا يقل أهمية عن الملفات السابقة، وتشمل توفير رغيف الخبز المدعم للمواطنين والسعي وراء إنشاء مجمع مخابز لإنتاج الخبز المدعوم يخدم جميع المناطق، بالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية أو تخصيص أراض لإنشاء مخابز في كل منطقة، فضلا عن أنه يسعى حاليا لمخاطبة وزارة التموين لتشغيل 10 محلات مخصصة لها في السناتر تغطي كافة المناطق في حدائق أكتوبر لصرف السلع التموينية وفارق نقاط الخبز وتشغيل 3 مكاتب تموين، بالإضافة إلى تشغيل 10 محلات لوزارة الزراعة لطرح منتجاتها بأسعار مخفضة وتنافسية مقارنة بمثيلاتها في الأسواق المحلية.وتابع أنه يسعى حاليا إلى رفع كفاءة الطرق الموجودة الرئيسية وأبرزها طريق زويل وسوق الجملة والنايل سات والعمل على تجميل المدينة والحفاظ على صورتها الجمالية هي من أولوياتي لتليق بالمدينة وسكانها، وأنه سيتم التنسيق مع جهاز مدينة أكتوبر لإنشاء الكباري في طريق الواحات والطرق الرئيسية والتوسعات لمنع للحوادث للمواطنين.