كيف نعيش أفراح الميلاد؟.. البابا يجيب (فيديو)
السبت 09/يناير/2021 - 07:34 م
جرجس صفوت - تريزة شنودةطباعة
أطلق المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة القس بولس حليم المتحدث الرسمي للكنيسة، الحلقة الأحدث من حملة "تأملات البابا تواضروس الثاني".
وجاءت الحلقة الأحدث التي نشرت عبر الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي على "فيسبوك" عن عيد الميلاد المجيد تحت عنوان "كيف تعيش أفراح الميلاد؟". اضغط
وجاءت الحلقة الأحدث التي نشرت عبر الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي على "فيسبوك" عن عيد الميلاد المجيد تحت عنوان "كيف تعيش أفراح الميلاد؟". اضغط