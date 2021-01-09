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السبت 09 يناير 2021 الموافق 25 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

غدًا.. صالون المنتدى الثقافي يستضيف الروائية العراقية إنعام كجه جي

السبت 09/يناير/2021 - 08:08 م
الكاتبة والروائيىة
الكاتبة والروائيىة العراقية إنعام كجه
خالد حماد
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يستضيف صالون المنتدى الثقافي بالتعاون مع ندوة الثقافة والعلوم والفنون الكاتبة والروائية العراقية إنعام كجه جي لمناقشة روايتها طشاري، والتى تتناول فيها كارثة التمزق العربي في العقود الأخيرة، ومحاولات لم الشتات في المهجر، عبر خاصية الزووم في الساعة السابعة مساء غد الأحد الموافق 10 يناير.

يذكر أن الروائية إنعام كجه كاتبة صحفية وروائية ومخرجة أفلام تسجيلة ومن أعمالها الروائية سواقي القلوب، والحفيدة، وطشاري، ورواية النبيذة.

يذكر أن رواية النبيذة لإنعام كجه وصلت إلى القائمة القصيرة لجائزة البوكر العربية، في عام 2004، كما أعدت وأخرجت فيلمًا وثائقيًا عن الدكتورة نزيهة الدليمي، أول امرأة أصبحت وزيرة في بلد عربي، عام 1959.

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غدًا.. صالون المنتدى الثقافي يستضيف الروائية العراقية إنعام كجه جي