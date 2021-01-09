الأنبا صليب يزور البابا تواضروس فى وادى النطرون

قال القس بولس حليم المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، استقبل نيافة الأنبا صليب أسقف ميت غمر ودقادوس وبلاد الشرقية، حيث قدم نيافته التهنئة لقداسة البابا بعيد الميلاد المجيد.وأضاف القس بولس حليم، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن اللقاء تم بالمقر البابوي بدير القديس الأنبا بيشوي العامر للرهبان الأقباط الأرثوذكس بوادي النطرون.وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، حاليا بفترة الاحتفالات الثلاثة الكبار، وهي عيد الميلاد المجيد وعيد الختار، الذي تحتفل به الكنيسة يوم 14 من يناير الجاري وأخيرا عيد الغطاس الذي تحتفل به يوم 19 من الشهر ذاته.