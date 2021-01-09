أحمد قرمد يكتب: «25 عامًا من البراءة» أين يختبئ العدل في بولندا؟

أحمد قرمد يكتب: «25 عامًا من البراءة» أين يختبئ العدل في بولندا؟
السبت 09/يناير/2021 - 08:13 م
لا يمكن لفيلم سينمائى أن يعوض فتى صغيرًا تم اختطافه من أجمل سنوات حياته، قصة مأساوية مروعة عن صبي أضاع النظام الشرطى والقضائي (البولندي) حياته.
فيلم ليس من أجل قضاء ليلة سعيدة؛ لمشاهدته بالسينما أو التليفزيون أو عبر منصة إلكترونية، إنه فيلم (لا ينصح بمشاهدته للأطفال).
قضية الشاب (توميك كوميندا) استنادًا إلى قصة مأساوية واقعية، هزت أرجاء دولة بولندا، حيث إن الضحية لم يتجاوز عمره 23 عامًا، ليجد نفسه ملقى به خلف القضبان يقضى 18 عامًا محبوسًا بسبب جريمة لم يرتكبها.
تبدأ أحداث الفيلم بمشهد افتتاحي.. في الصباح الباكر يقتحم رجال الشرطة شقة الشاب (توميك كوميندا) الذى جسد دوره الممثل البولندي (بيوتر ترويان)، ومع صراخ النساء وبكاء الأطفال، يتم اعتقال الشاب من فراشه بطريقة وحشية مرتديًا ملابسه الداخلية فقط، إذلال منهجي وترهيب منذ البداية، لا توجد إجراءات شفافة وعادلة أثناء استجواب (توميك)، يتعرض للضرب من رجال شرطة بلا شفقة أو رحمة، رجال الشرطة يتبادلون النظرات ويعدون محضر الضبط الملائم، وبعد فترة من الاحتجاز سُمح له أخيرًا بالتحدث، ليتبين أنه مقتنع تمامًا بأنه احتُجز على خلفية اغتصاب فتاة قاصر، ومن ثم قتلها (ليلة رأس السنة)، وكان لا بد من البحث عن كبش فداء بعد ضغط من الإعلام على الشرطة.
شعور بالعجز!
(توميك) غير مستعد تمامًا للدخول في صراع غير متكافئ، ذلك الشاب العامل البسيط بمغسلة السيارات دون تعليم كافٍ أو مال يمكنه من استشارة محامٍ، شخص مغلوب على أمره، انتزعت الشرطة اعترافه، ثم أعدت الأدلة وأرسلته (مجرمًا) للمحاكمة.. يرفض المحققون طلب الأم بمراجعة سير التحقيق وكل الإجراءات، ويتم اقتياده إلى المحكمة.. لا أحد يريد سماعه؛ ليتم الحكم عليه بـ25 عامًا سجنًا، لتستمر المعاناة والمأساة.
يتعرض (توميك) للضرب والإذلال والاعتداء الجنسي على أيدي زملائه السجناء أيضًا، ويعطي هذا الفيلم الدرامي المأسوى مزيدًا من إثارة العواطف والجوارح، فهناك ضحايا آخرون يدفعون ثمن (خطأ إقامة العدل)، والدته (تيريزا كليميسكا) التي لعبت دورها ببراعة الممثلة القديرة (أجاتا كوليزا) سنسمع أكثر من مرة أنها والدة قاتل متوحش، لكنها مستعدة لأي تضحية؛ لمجرد تبرئة ابنها من تلك التهم، لم تستسلم رغم أنها لا تملك المال أو العلاقات أو الدعم، هى مقتنعة تمامًا ببراءة ابنها حتى النهاية.
إذا مات (توميك كوميندا) في السجن فسوف يتذكره التاريخ كقاتل، ولكن يبقى بصيص من الأمل، ويفكر توم بالانتحار، لكن قد يحدث شيء يحميه من تلك المأساة، على الرغم من كل شيء.
يمكن أن نرى جزءًا رائعًا من القصة، هذه المنظومة بها أشخاص طيبون أيضًا، حيث تظهر شخصية جديدة يتبين أنه الشرطي (داريوش تشوجناكي) الذي لعب دوره الممثل (ريميجيوس كوريجو)، ويقرر البحث والكشف عن حقيقة رجل مظلوم خلف القضبان؛ ليقنع المحققين بإعادة فتح التحقيق في تلك القضية.
فيلم «25 عامًا من البراءة» من إنتاج عام 2020، نال العديد من الجوائز المحلية والدولية، ولا يزال يعرض بدور العرض السينمائية البولندية، ورغم أزمة (فيروس كورونا) إلا أن المخرج (جان هولوبيك) تمكن بمهارة شديدة من سرد قصة رائعة حدثت بالفعل.
قوة الفيلم تكمن في تمثيله الاستثنائى الممتاز من جانب شخصياته بأكملها، الديكور والمكياج يستحقون الإشادة والتقدير، الموسيقى ذات إيقاعات جذابة ومؤثرة، كاميرا مدير التصوير (بارتوميج كاتشماريك) كثفت الشعور بالخوف والتهديد الذى لقاه الشاب (توميك كوميندا)، الإضاءة والألوان القاتمة عززت من تلك الأجواء التى عاشها داخل جدران السجن الضيق،
هناك دائمًا حركة ديناميكية على الشاشة، فالمشاهد لن يشعر بالملل بل سيتأثر ويتفاعل وأحيانًا سيبكى.
يأخذ رجل الشرطة الشاب (توميك كوميندا) للمحكمة، لكن هذه المرة يجلس معه فى المقعد الأمامي للسيارة دون قيود بعد 18 عامًا، لم يرى بها الناس والشوارع، يلاحظ الرجل البريء الشوارع المزدحمة وناطحات السحاب والتكنولوجيا التي لم يرها من قبل، ويقابل كل هذه الأشياء بابتسامة مريحة، إنه يشعر (بنسيم الحرية الغائبة).
بعد 18 عامًا من الظلم الشديد يدرك أخيرًا المدعى العام وجود رجل بريء في السجن؛ ليتم الإفراج عنه بنهاية مؤثرة جدًا ويعود الشاب إلى منزله ويظهر (توميك كوميندا) الحقيقي والمفرج عنه عام 2018؛ لثوانى معدودة مبتسمًا بنهاية مفتوحة.
ومع صعود تتر النهاية يتساءل المغنى البولندي الشهير (كازيك) الذى ألف أغنية تتر نهاية الفيلم، أين القانون؟ أين الصدق؟ أين يختبئ العدل؟
فيلم ليس من أجل قضاء ليلة سعيدة؛ لمشاهدته بالسينما أو التليفزيون أو عبر منصة إلكترونية، إنه فيلم (لا ينصح بمشاهدته للأطفال).
قضية الشاب (توميك كوميندا) استنادًا إلى قصة مأساوية واقعية، هزت أرجاء دولة بولندا، حيث إن الضحية لم يتجاوز عمره 23 عامًا، ليجد نفسه ملقى به خلف القضبان يقضى 18 عامًا محبوسًا بسبب جريمة لم يرتكبها.
تبدأ أحداث الفيلم بمشهد افتتاحي.. في الصباح الباكر يقتحم رجال الشرطة شقة الشاب (توميك كوميندا) الذى جسد دوره الممثل البولندي (بيوتر ترويان)، ومع صراخ النساء وبكاء الأطفال، يتم اعتقال الشاب من فراشه بطريقة وحشية مرتديًا ملابسه الداخلية فقط، إذلال منهجي وترهيب منذ البداية، لا توجد إجراءات شفافة وعادلة أثناء استجواب (توميك)، يتعرض للضرب من رجال شرطة بلا شفقة أو رحمة، رجال الشرطة يتبادلون النظرات ويعدون محضر الضبط الملائم، وبعد فترة من الاحتجاز سُمح له أخيرًا بالتحدث، ليتبين أنه مقتنع تمامًا بأنه احتُجز على خلفية اغتصاب فتاة قاصر، ومن ثم قتلها (ليلة رأس السنة)، وكان لا بد من البحث عن كبش فداء بعد ضغط من الإعلام على الشرطة.
شعور بالعجز!
(توميك) غير مستعد تمامًا للدخول في صراع غير متكافئ، ذلك الشاب العامل البسيط بمغسلة السيارات دون تعليم كافٍ أو مال يمكنه من استشارة محامٍ، شخص مغلوب على أمره، انتزعت الشرطة اعترافه، ثم أعدت الأدلة وأرسلته (مجرمًا) للمحاكمة.. يرفض المحققون طلب الأم بمراجعة سير التحقيق وكل الإجراءات، ويتم اقتياده إلى المحكمة.. لا أحد يريد سماعه؛ ليتم الحكم عليه بـ25 عامًا سجنًا، لتستمر المعاناة والمأساة.
يتعرض (توميك) للضرب والإذلال والاعتداء الجنسي على أيدي زملائه السجناء أيضًا، ويعطي هذا الفيلم الدرامي المأسوى مزيدًا من إثارة العواطف والجوارح، فهناك ضحايا آخرون يدفعون ثمن (خطأ إقامة العدل)، والدته (تيريزا كليميسكا) التي لعبت دورها ببراعة الممثلة القديرة (أجاتا كوليزا) سنسمع أكثر من مرة أنها والدة قاتل متوحش، لكنها مستعدة لأي تضحية؛ لمجرد تبرئة ابنها من تلك التهم، لم تستسلم رغم أنها لا تملك المال أو العلاقات أو الدعم، هى مقتنعة تمامًا ببراءة ابنها حتى النهاية.
إذا مات (توميك كوميندا) في السجن فسوف يتذكره التاريخ كقاتل، ولكن يبقى بصيص من الأمل، ويفكر توم بالانتحار، لكن قد يحدث شيء يحميه من تلك المأساة، على الرغم من كل شيء.
يمكن أن نرى جزءًا رائعًا من القصة، هذه المنظومة بها أشخاص طيبون أيضًا، حيث تظهر شخصية جديدة يتبين أنه الشرطي (داريوش تشوجناكي) الذي لعب دوره الممثل (ريميجيوس كوريجو)، ويقرر البحث والكشف عن حقيقة رجل مظلوم خلف القضبان؛ ليقنع المحققين بإعادة فتح التحقيق في تلك القضية.
فيلم «25 عامًا من البراءة» من إنتاج عام 2020، نال العديد من الجوائز المحلية والدولية، ولا يزال يعرض بدور العرض السينمائية البولندية، ورغم أزمة (فيروس كورونا) إلا أن المخرج (جان هولوبيك) تمكن بمهارة شديدة من سرد قصة رائعة حدثت بالفعل.
قوة الفيلم تكمن في تمثيله الاستثنائى الممتاز من جانب شخصياته بأكملها، الديكور والمكياج يستحقون الإشادة والتقدير، الموسيقى ذات إيقاعات جذابة ومؤثرة، كاميرا مدير التصوير (بارتوميج كاتشماريك) كثفت الشعور بالخوف والتهديد الذى لقاه الشاب (توميك كوميندا)، الإضاءة والألوان القاتمة عززت من تلك الأجواء التى عاشها داخل جدران السجن الضيق،
هناك دائمًا حركة ديناميكية على الشاشة، فالمشاهد لن يشعر بالملل بل سيتأثر ويتفاعل وأحيانًا سيبكى.
يأخذ رجل الشرطة الشاب (توميك كوميندا) للمحكمة، لكن هذه المرة يجلس معه فى المقعد الأمامي للسيارة دون قيود بعد 18 عامًا، لم يرى بها الناس والشوارع، يلاحظ الرجل البريء الشوارع المزدحمة وناطحات السحاب والتكنولوجيا التي لم يرها من قبل، ويقابل كل هذه الأشياء بابتسامة مريحة، إنه يشعر (بنسيم الحرية الغائبة).
بعد 18 عامًا من الظلم الشديد يدرك أخيرًا المدعى العام وجود رجل بريء في السجن؛ ليتم الإفراج عنه بنهاية مؤثرة جدًا ويعود الشاب إلى منزله ويظهر (توميك كوميندا) الحقيقي والمفرج عنه عام 2018؛ لثوانى معدودة مبتسمًا بنهاية مفتوحة.
ومع صعود تتر النهاية يتساءل المغنى البولندي الشهير (كازيك) الذى ألف أغنية تتر نهاية الفيلم، أين القانون؟ أين الصدق؟ أين يختبئ العدل؟