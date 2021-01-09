أحمد قرمد يكتب: «25 عامًا من البراءة» أين يختبئ العدل في بولندا؟

لا يمكن لفيلم سينمائى أن يعوض فتى صغيرًا تم اختطافه من أجمل سنوات حياته، قصة مأساوية مروعة عن صبي أضاع النظام الشرطى والقضائي (البولندي) حياته.فيلم ليس من أجل قضاء ليلة سعيدة؛ لمشاهدته بالسينما أو التليفزيون أو عبر منصة إلكترونية، إنه فيلم (لا ينصح بمشاهدته للأطفال).قضية الشاب (توميك كوميندا) استنادًا إلى قصة مأساوية واقعية، هزت أرجاء دولة بولندا، حيث إن الضحية لم يتجاوز عمره 23 عامًا، ليجد نفسه ملقى به خلف القضبان يقضى 18 عامًا محبوسًا بسبب جريمة لم يرتكبها.تبدأ أحداث الفيلم بمشهد افتتاحي.. في الصباح الباكر يقتحم رجال الشرطة شقة الشاب (توميك كوميندا) الذى جسد دوره الممثل البولندي (بيوتر ترويان)، ومع صراخ النساء وبكاء الأطفال، يتم اعتقال الشاب من فراشه بطريقة وحشية مرتديًا ملابسه الداخلية فقط، إذلال منهجي وترهيب منذ البداية، لا توجد إجراءات شفافة وعادلة أثناء استجواب (توميك)، يتعرض للضرب من رجال شرطة بلا شفقة أو رحمة، رجال الشرطة يتبادلون النظرات ويعدون محضر الضبط الملائم، وبعد فترة من الاحتجاز سُمح له أخيرًا بالتحدث، ليتبين أنه مقتنع تمامًا بأنه احتُجز على خلفية اغتصاب فتاة قاصر، ومن ثم قتلها (ليلة رأس السنة)، وكان لا بد من البحث عن كبش فداء بعد ضغط من الإعلام على الشرطة.شعور بالعجز!(توميك) غير مستعد تمامًا للدخول في صراع غير متكافئ، ذلك الشاب العامل البسيط بمغسلة السيارات دون تعليم كافٍ أو مال يمكنه من استشارة محامٍ، شخص مغلوب على أمره، انتزعت الشرطة اعترافه، ثم أعدت الأدلة وأرسلته (مجرمًا) للمحاكمة.. يرفض المحققون طلب الأم بمراجعة سير التحقيق وكل الإجراءات، ويتم اقتياده إلى المحكمة.. لا أحد يريد سماعه؛ ليتم الحكم عليه بـ25 عامًا سجنًا، لتستمر المعاناة والمأساة.يتعرض (توميك) للضرب والإذلال والاعتداء الجنسي على أيدي زملائه السجناء أيضًا، ويعطي هذا الفيلم الدرامي المأسوى مزيدًا من إثارة العواطف والجوارح، فهناك ضحايا آخرون يدفعون ثمن (خطأ إقامة العدل)، والدته (تيريزا كليميسكا) التي لعبت دورها ببراعة الممثلة القديرة (أجاتا كوليزا) سنسمع أكثر من مرة أنها والدة قاتل متوحش، لكنها مستعدة لأي تضحية؛ لمجرد تبرئة ابنها من تلك التهم، لم تستسلم رغم أنها لا تملك المال أو العلاقات أو الدعم، هى مقتنعة تمامًا ببراءة ابنها حتى النهاية.إذا مات (توميك كوميندا) في السجن فسوف يتذكره التاريخ كقاتل، ولكن يبقى بصيص من الأمل، ويفكر توم بالانتحار، لكن قد يحدث شيء يحميه من تلك المأساة، على الرغم من كل شيء.يمكن أن نرى جزءًا رائعًا من القصة، هذه المنظومة بها أشخاص طيبون أيضًا، حيث تظهر شخصية جديدة يتبين أنه الشرطي (داريوش تشوجناكي) الذي لعب دوره الممثل (ريميجيوس كوريجو)، ويقرر البحث والكشف عن حقيقة رجل مظلوم خلف القضبان؛ ليقنع المحققين بإعادة فتح التحقيق في تلك القضية.فيلم «25 عامًا من البراءة» من إنتاج عام 2020، نال العديد من الجوائز المحلية والدولية، ولا يزال يعرض بدور العرض السينمائية البولندية، ورغم أزمة (فيروس كورونا) إلا أن المخرج (جان هولوبيك) تمكن بمهارة شديدة من سرد قصة رائعة حدثت بالفعل.قوة الفيلم تكمن في تمثيله الاستثنائى الممتاز من جانب شخصياته بأكملها، الديكور والمكياج يستحقون الإشادة والتقدير، الموسيقى ذات إيقاعات جذابة ومؤثرة، كاميرا مدير التصوير (بارتوميج كاتشماريك) كثفت الشعور بالخوف والتهديد الذى لقاه الشاب (توميك كوميندا)، الإضاءة والألوان القاتمة عززت من تلك الأجواء التى عاشها داخل جدران السجن الضيق،هناك دائمًا حركة ديناميكية على الشاشة، فالمشاهد لن يشعر بالملل بل سيتأثر ويتفاعل وأحيانًا سيبكى.يأخذ رجل الشرطة الشاب (توميك كوميندا) للمحكمة، لكن هذه المرة يجلس معه فى المقعد الأمامي للسيارة دون قيود بعد 18 عامًا، لم يرى بها الناس والشوارع، يلاحظ الرجل البريء الشوارع المزدحمة وناطحات السحاب والتكنولوجيا التي لم يرها من قبل، ويقابل كل هذه الأشياء بابتسامة مريحة، إنه يشعر (بنسيم الحرية الغائبة).بعد 18 عامًا من الظلم الشديد يدرك أخيرًا المدعى العام وجود رجل بريء في السجن؛ ليتم الإفراج عنه بنهاية مؤثرة جدًا ويعود الشاب إلى منزله ويظهر (توميك كوميندا) الحقيقي والمفرج عنه عام 2018؛ لثوانى معدودة مبتسمًا بنهاية مفتوحة.ومع صعود تتر النهاية يتساءل المغنى البولندي الشهير (كازيك) الذى ألف أغنية تتر نهاية الفيلم، أين القانون؟ أين الصدق؟ أين يختبئ العدل؟