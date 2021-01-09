«الأرثوذكسية» تترجم حديث السيسى والبابا للإنجليزية لخدمة المهجر

أطلق المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة القس بولس حليم، المتحدث الرسمي للكنيسة، الحلقة الأحدث من حملة "عظات البابا باللغة الإنجليزية"، وهي خدمة قدمها المركز الإعلامي للتواصل مع الأجيال الجديد بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالمهجر.وجاءت الحلقة الأحدث التي نشرت عبر الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عن الحديث الذي دار بين قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ورئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذى جرى عبر الفيديو كونفرانس للتهنئة بعيد الميلاد المجيد.جاء ذلك في بيان رسمي عبر الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة القس بولس حليم، متحدثها الرسمي.وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، حاليًا بفترة الاحتفالات الثلاثة الكبار وهي عيد الميلاد المجيد وعيد الختار الذي تحتفل به الكنيسة يوم 14 من يناير الجاري وأخيرًا عيد الغطاس الذي تحتفل به يوم 19 من الشهر ذاته.