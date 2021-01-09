الفاتيكان يعلن تلقى اللقاح المضاد لكورونا الأسبوع المقبل

"الأسبوع المقبل، سنبدأ بذلك هنا (في الفاتيكان)، وقد أخذت موعدا، يجب القيام بذلك"، مضيفا أن "هناك نكرانا انتحاريا (في رفض تلقي اللقاح) أجهل تفسيرا له، ولكن ينبغي تلقي اللقاح اليوم".

أعلن البابا فرنسيس، السبت، في مقابلة مع قناة التليفزيون الإيطالية "كانال 5"، أنه سيتلقى اللقاح المضاد لفيروس كورونا "الأسبوع المقبل"، معتبرا أن رفض تلقي اللقاح يعكس "نكرانا انتحاريا".وقال البابا، في المقابلة التي ستبث مساء الأحد، ووزعت مقتطفات منها على وسائل الإعلام: