السياحة تطلق فيلمًا دعائيًا بالتزامن مع انطلاق بطولة كرة اليد

أطلقت وزارة السياحة والآثار، فيلما دعائيا، تزامنا مع انطلاق النسخة الـ٢٧ لبطولة العالم لكرة اليد للرجال ٢٠٢١، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من ١٣ وحتى ٣١ يناير الجاري.ويظهر فى الفيلم الدعائى الإجراءات الوقائية التى قامت بها الدولة فى المطارات والمنشآت السياحية والأثرية للحد من تفشى فيروس كورونا المستجد، وستقوم وزارة السياحة والآثار في هذه البطولة بتقديم بعض البرامج اللوجيستية والسياحية للفرق المشاركة في البطولة ولجماهير المشجعين اللذين سيحضرون من الخارج لتشجيع فرقهم.يشار إلى أن وزارة السياحة تسعى إلى استغلال الأحداث الرياضية سواء التى تجرى داخل مصر أو يتم تنظيمها بالخارج، وخاصة تلك التي يشارك فيها الأبطال الرياضيين، للتسويق لمصر دوليا عن طريق عرض عدد من الأفلام السياحية الترويجية عن المقاصد السياحية المصرية، والترويج للمشروعات الأثرية الكبري والتي من بينها المتحف المصري الكبير الذي سيتم افتتاحه العام الجارى، بالإضافة إلى توزيع مواد دعائية عن المواقع الأثرية والسياحية بمصر، ورعاية البطولات الرياضية الكبري وخاصة التي تشارك مصر في نهائياتها.