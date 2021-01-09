الأرصاد تكشف موعد انتهاء الشبورة الكثيفة

قال الدكتور محمود شاهين رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن كثافة الشبورة متزايدة هذه الفترة ومستمرة منذ أيام ماضية، وستستمر لأيام مقبلة، نظرًا لطول فترة استقرار الأحوال الجوية التي نشهدها خلال هذه الفترة.









وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم، ببرنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "دي إم سي" مساء اليوم السبت: "معظم الكتل الهوائية قادمة من البحر المتوسط والبحر الأحمر، وتكون محملة بكميات كبيرة من الرطوبة، نتيجة اتجاه الرياح سواء أكانت شمالية شرقية، أو جنوبية شرقية من البحرين المتوسط والأحمر".



