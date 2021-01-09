«التموين» تعلن أكثر المحافظات إنتاجا وتوريدا للأقماح

أعلن المحاسب نعماني نصر مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية، إنشاء صوامع رأسية تحتوي على خلايا تستوعب الواحدة منها تخزين ما بين 1500 إلى 2500 طن قمح، مشيرا إلى أن إجمالي تخزين الصوامع ما بين 5 آلاف إلى 10 آلاف طن بحد أقصى.وأوضح «نصر» في تصريحات له أن تلك الصوامع منتشرة على مستوى محافظات الجمهورية، خاصة في المحافظات الأكثر إنتاجا للأقماح والتوريد، وتشمل 4 محافظات أبرزها الشرقية التي تحتل المركز الأول على مستوى الجمهورية إنتاجا وتوريدا للأقماح، والمنيا وكفر الشيخ والبحيرة.