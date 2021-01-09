السودان يرفض تجزئة الاتفاق بشأن سد النهضة

أعلنت الحكومة السودانية، اليوم السبت، رفض تجزئة الاتفاق بشأن سد النهضة الإثيوبي على مراحل للملء الأول والتشغيل الدائم كاتفاقين منفصلين.وقالت الحكومة السودانية في بيان مساء اليوم إنهم يريدون التوصل لاتفاق شامل يعالج كل القضايا المتعلقة بسد النهضة، وفق قناة "العربية".وشدد السودان على ضرورة أن يلعب الاتحاد الإفريقي دورًا قياديًا في مفاوضات سد النهضة.