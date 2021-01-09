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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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«أحمد سميروفيسكي».. أرقام «بعبع الزمالك» أمام ضحيته المفضلة

السبت 09/يناير/2021 - 06:53 م
جريدة الدستور
علي عبدالمنعم
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ينتظر عشاق نادي الزمالك وجماهيره مواجهة جديدة للفريق في بطولة الدوري، حين يحل ضيفًا ملعب إستاد السويس الجديد في مواجهة أمام طلائع الجيش بالجولة السادسة.

 

أكثر ما يزعج الزمالك خلال مواجهاته الأخيرة أمام طلائع الجيش لاعبه أحمد سمير، جناح الطلائع المهاري، والذي اعتاد التألق أمام ناديه السابق، الزمالك.

 

ولعب أحمد سمير، للزمالك من قبل في موسم 2014- 2015، وتوج معه بلقب الدوري المصري.

 

ويتألق سمير دائما أمام الزمالك الذي يعتبره تميمة حظ، حيث سجل 6 أهداف في شباك الأبيض، مع الأندية التي لعب معها، علمًا بأنه سجل 20 هدفًا على مدار مسيرته في الدوري المحلي، وكأس مصر.

 

ولعب سمير ضد الزمالك، 9 مباريات، حقق الفوز في 4 وخسر مثلها وتعادل مرة، وسجل 6 أهداف، وقدم تمريرتين حاسمتين، وحقق اللاعب 4 انتصارات أمام ناديه السابق منها مرتين مع الإسماعيلي ومثلهما مع طلائع الجيش.

 

بداية أهداف أحمد سمير في شباك الزمالك، خلال وجوده في الداخلية، وسجل هدفًا من ركلة جزاء في اللقاء الذي فاز به الزمالك 2-1 في موسم 2012-2013.

 

وسجل سمير، هدفين مع طلائع الجيش في مرمى الزمالك، خلال مباراة الفريقين بالدوري في موسم 2018-2019، والتي انتهت بالتعادل 2-2.

 

وجاء هدفه الرابع في الموسم الماضي خلال مباراة طلائع الجيش والزمالك، والتي انتهت بفوز الطلائع (3-2).

 

وأحرز اللاعب، ثنائية في لقاء طلائع الجيش والزمالك في نصف نهائي كأس مصر، والذي انتهى بفوز الفريق العسكري بنتيجة (3-1).

 

ويحتل الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 10 نقاط، بينما يتواجد طلائع الجيش في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.

 

في ذات السياق تصدر هاشتاج "أحمد سمير" تريند "تويتر" قبل المواجهة المرتقبة بين الزمالك والطلائع، ودون مغردون خلاله سطورا ساخرة من تألق اللاعب أمام فريقه السابق فقط دون غيره من الفرق التي يواجهها.

 

وقال حساب باسم ماهر: "بعد تسجيله للهدف السادس في مرمي الزمالك خلال 5 أعوام فقط ومع بلوغه عامه السادس والعشرين فقط، برأيك هل يعادل أحمد سمير أهداف متعب العشرة أمام الزمالك؟؟ أم يصل للرقم 13 المسجل باسم أبوتريكة؟".



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