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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إنقاذ عشرات المهاجرين السوريين قبالة سواحل ألبانيا

السبت 09/يناير/2021 - 06:54 م
المهاجرين السوريين
المهاجرين السوريين
وكالات
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أنقذت السلطات الألبانية 55 مهاجرا سوريا علقوا لساعات قبالة سواحل البلاد في بحر هائج منعهم من مواصلة إبحارهم نحو إيطاليا، وفق ما أعلنت الشرطة السبت.

وكان سوء الأحوال الجوية قد منع الجمعة السوريين، وبينهم نساء وأطفال، من مواصلة الإبحار نحو إيطاليا على متن قارب مطاط تقاذفته الأمواج لأكثر من ثلاث ساعات قبالة سواحل ألبانيا على البحر الأدرياتيكي، وفق ما أعلنت شرطة مدينة فلوري الساحلية.

وجاء في بيان الشرطة أن "عملية إنقاذ الأشخاص الموجودين على متن القارب وإجلائهم حصلت في ظروف سيئة للغاية ووسط عاصفة وأمواج عاتية".

وتم نقل 16 من الركاب، وبينهم ثلاثة أطفال، إلى المستشفى، فيما يتوقّع نقل الآخرين إلى مركز للمهاجرين.

وتعد ألبانيا نقطة عبور أساسية لكثير من المهاجرين واللاجئين الذي يحاولون الانتقال من آسيا وإفريقيا والشرق الأوسط إلى أوروبا الغربية عبر ما اصطلح على تسميته طريق البلقان.

وعلى الرغم من الجائحة، ازداد عدد المهاجرين الذين تم اعتراضهم خلال محاولتهم عبور ألبانيا بأكثر من ثلاثة أضعاف في العام 2020 مقارنة بالعام السابق، وفق بيانات الشرطة.

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