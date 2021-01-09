الآن.. تردد سى بى سى الجديد 2021 cbc وأهم البرامج والمسلسلات

وجددت المحطة تردد القناة منذ بداية عام 2021 لعرض المحتوى بدقة وجودة أفضل، كما تضم المحطة مجموعة من المذيعين الشباب المتميزين، وأهم وأضخم المسلسلات الحصرية.

تردد سي بي سي الجديد 2021

برامج ومسلسلات قناة سي بي سي





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ارتفعت مؤشرات البحث جوجل عن، التي تعد من إحدى شبكة قنوات «سي بي سي»، التي تتميز بقدرتها على جذب المشاهدين، وتعرض أهم الأعمال سواء مسلسلات درامية أو كوميدية، والعديد من البرامج المتميزة المختلفة، ونقدم لكم من خلال الخطوات التالية كل المعلومات والمراحل التي من خلالها تمكن المواطن من تنزيل القناة على القمر الصناعى النايل سات، وفقًا للتردد الجديد لعام 2021 وهي:- يقوم المواطن الذى يرغب فى تنزيل القناة بالدخول على القائمة الموجودة فى جهاز الريسيفر، أو ما يعرف باسم "menu"، ويختار الإعدادات الموجودة في جهاز الريسيفر.- ثم يختار المواطن القمر الصناعي النايل سات، ويكتب تردد القناة وهو 11785، ويجب أن يكون معدل الاستقطاب في الريسيفر أفقي، ومعدل الترميز 27500، ومعدل تصحيح الخطأ 56.- يقوم المشاهد بالضغط على "بحث"، حتى يتمكن جهاز الريسيفر من الوصول إلى المحطة، ثم يقوم النظام الموجود بجهاز الريسيفر بتنزيل قناة سي بي سي الجديد 2021، وبعد ذلك يضغط المشاهد على كلمة حفظ، وتلك الخطوات السابقة لتنزيل تردد القناة وفقًا للتردد الجديد لعام 2021.تقدم المحطة مجموعة من البرامج الهامة والمسلسلات الحصرية، ومنها:- برنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلى.- برنامج "الستات ميعرفوش يكذبوا".- برنامج "الله أعلم".- مسلسل "ضربة معلم".