تعافى سيدة مسنة من فيروس كورونا بالأقصر

أعلن مستشفى العديسات للعزل الصحي لمصابى فيروس كورونا، السبت، تواصل خدماته المميزة بفريق طبى لخدمة مصابي كوفيد -19 بالأقصر، وكذلك الإعلان عن تعافي سيدة مسنة تدعى فوزية موسى، 88 عامًا.أشرف على حالة المسنة داخل المستشفى الدكتور أحمد فتحي، مدير مستشفى العديسات للعزل، والدكتور محمد العجمى، نائب المدير العام ومدير العزل لمتابعة حالة المسنة برفقة الأطباء وفريق التمريض لحين تمام شفائها من كورونا.يقدم المستشفى خدماته لمصابي كورونا داخل العزل على مدار الساعة، حيث نجح طاقم الأطباء في تقديم الدعم والشفاء والتعافى للكثير من الحالات من كبار السن والحالات المرضية المختلفة منذ شهر نوفمبر الماضى مع بدء الموجة الثانية للوباء، تحت إشراف الدكتور منتصر عبدالفتاح، استشارى العناية والتخدير بالمستشفى، والدكتور أحمد خليل، والدكتور عمرو الشاذلى، أعضاء فريق العزل بالمستشفى.