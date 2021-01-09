التموين تخطط لإنشاء 60 صومعة لتخزين الأقماح

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن الوزارة بصدد تنفيذ مخطط لإنشاء 60 صومعة حقلية لتخزين الأقماح بسعة تخزينية تستوعب 300 ألف طن على مستوى المحافظات لتقليل الفاقد في الأقماح الذي يتراوح ما بين 10 إلى 15% في الشون الترابية.وأكد المحاسب نعماني نصر مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية لشئون الهيئة العامة للسلع التموينية لـ"الدستور"، أن السعات التخزينية الصوامع تستوعب تخزين 3 ملايين و400 ألف طن، وسيتم زيادتها من خلال إنشاء الـ60 صومعة لتستوعب تخزين إجمالي نحو 3 ملايين طن و700 ألف طن، وتستهدف الوزارة التوسع في تلك الصوامع لتصل إلى تخزين 4 ملايين طن قمح.وأضاف أن جدوى إنشاء تلك الصوامع هي تقليل الفاقد من الأقماح من تعرضها لعوامل التعرية أو تقلبات الطقس أو المناخ أو تعرضها الحشرات والقوارض في حال تخزينها في الشون الترابية، فضلًا عن رفع كفاءة التوريد الأقماح بإنشاء تلك الصوامع لتكون قريبة من عمليات التوريد لتقليل المسافات بين مناطق الإنتاج للأقماح واستقبالها في الصوامع أثناء عمليات التوريد والحفاظ على جودة الأقماح من خلال الحفاظ على درجة الحرارة ونسب الرطوبة مما يحافظ على جودة رغيف الخبز المدعم، بالإضافة إلى تقليل احتمالات الإصابة الحشرية على عكس الشون الترابية التي تتزايد فيها نسب الإصابة الحشرية.