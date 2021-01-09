ترقية 1450 معلمًا بمطروح اعتبارًا من أول فبراير

قال عاطف سلامة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، السبت، إنه سيقوم خلال ساعات باعتماد قرار ترقية المعلمين عقب انتهاء لجنة التنمية البشرية من مراجعة أوراق وبيانات ممَن تم ترقيتهم (معلمين، أخصائيين)، لضمان سلامة البيانات والمستندات المطلوبة الخاصة بالتسكين والترقية.وأكد سلامة أن ذلك جاء بعد اعتماد محافظ مطروح لقرار ترقية 1450 معلمًا اعتبارًا من الأول من الشهر الجاري مضيفًا أن ذلك يمنح ممن تم ترقيتهم بدل الاعتماد المقرر قانونًا، وعلاوة الترقية اعتبارًا من أول الشهر التالي لقرار الترقية.وثمّن وكيل تعليم مطروح مجهودات العاملين بإدارة الموارد البشرية في مراجعة المستندات المطلوبة للترقية، متمنيًا للزملاء السداد والتوفيق.