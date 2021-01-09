أسقف كفر الشيخ يزور البابا تواضروس

قال القس بولس حليم المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، استقبل نيافة الأنبا ماركوس أسقف دمياط وكفر الشيخ والبراري، حيث قدم نيافته التهنئة لقداسة البابا بعيد الميلاد المجيد.وأضاف القس بولس حليم، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن اللقاء تم بالمقر البابوي بدير القديس الأنبا بيشوي العارم للرهبان الأقباط الأرثوذكس بوادي النطرون.وتحتفل الكنيسة القبطية الارثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، حاليا بفترة الاحتفالات الثلاثة الكبار وهي عيد الميلاد المجيد وعيد الختار الذي تحتفل به الكنيسة يوم 14 من يناير الجاري واخيرا عيد الغطاس الذي تحتفل به يوم 19 من الشهر ذاته.