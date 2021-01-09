أسقف دشنا يهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد

قال القس بولس حليم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، استقبل بالمقر البابوي بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، نيافة الأنبا تكلا أسقف دشنا.وأضاف القس بولس حليم، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن الزيارة جاءت لتقديم التهنئة لقداسة البابا بعيد الميلاد المجيد.وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، حاليا بفترة الاحتفالات الثلاثة الكبار وهي عيد الميلاد المجيد وعيد الختار الذي تحتفل به الكنيسة يوم 14 من يناير الجاري واخيرا عيد الغطاس الذي تحتفل به يوم 19 من الشهر ذاته.