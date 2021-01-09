«فى البدء كان الخوف».. جلاء الطيرى تحكى تجربة عائلتها مع كورونا

تظل جائحة كورونا، رغم كل ما تصدره، وصدرته من خوف وهلع للبشرية، فإنها كانت وما زالت أحد مصادر الزخم في الكتابة، عن الخوف الذي يخترق حيطان الروح يكتب كتابنا الذين هاجمتهم كورونا واقتربوا منها.. وهنا نستعرض شهادة الكاتبة والروائية جلاء الطيري والتي جاءت تحت عنوان في "البدء كان الخوف".تقول جلاء الطيري في شهادتها لـ"الدستور": في البدء كان الخوف، أبواب الترقب وورق الكوتشينة التى تبعث بالجوكر لصاحب الحظ الأوفر الذى يتخطاه المرض ويغفل عنه، دول كبرى تُغلق حدودها وتعلق طيرانها، نحن نرقب كل ذلك ونظن أن البعبع ما زال بعيدًا عنا هو فى الصين أبعد ما يكون عنا".وتستطرد: "لم يقترب بالدرجة التى يرعبنا بها، حُجزنا أنا وأسرتى حجزنا الاختيارى لستة أشهر، لم نكن نغادر البيت إلا للضرورة القصوى "خليك فى البيت" تلك العبارة التى تصدرت الأعلام فبقينا، أخذنا حذرنا لم نصافح، كان الكلور كالماء كدنا أن نشربه خوفًا ورعبًا من كورونا لبسنا الكمامات."كورونا في البيت"، تشير الروائية جلاء الطيري "أصيب أبى فى أول يوم من عيد الأضحى كحة بسيطة، سخونة خفيفة، قال الطبيب إنها نزلة برد ومن باب الاحتياط يأخذ بروتوكول العلاج، ذهبنا لطبيب آخر أكد أنها مجرد نزلة برد وكتب أدوية للبرد، لم يتحسن أبى، الحرارة لم تنخفض، ساءت حالة أبى الصحية نصحتنا ابنة عمة أولادى الطبيبة مروة يونس بعمل أشعة على الصدر للتأكد، فأظهرت الأشعة كورونا، نصحتنا بعدم إخباره لأن الحالة النفسية لمريض كورونا نصف العلاج مع أخذ احتياطات الوقاية".وتلفت جلاء الطيري: "خوفنا على أبى تغلب على خوفنا من العدوى كنا ننام معه فى حجرة واحدة، نفترش الأرض، نقسم أنفسنا أنا وأخوتى فى ورديات كى لا يغيب عننا لحظة، كنا نكتب درجات حرارته ساعة بعد ساعة نراقب حالته الصحية، اشترينا كل الأجهزة من أنبوبة أكسجين، وجهاز قياس ضغط وسكر وجهاز نسبة الأكسجين فى الدم، كان يتابع معنا صديقه المخلص الدكتور فتحى البدرى حالته الصحية ساعة بساعة، فى الأخير كان يجب حجزه فى مستشفى للعزل بعد أن نزل مستوى الأكسجين فى الدم لمستوى خطر، وحجز فى عزل أسوان كانت الرئة متضررة جدًا وتدهور أكثر، فكان يقطع خراطيم الأكسجين، ربط الأطباء يديه، انتابته حالة من الهياج، ارتفع الضغط والسكر بمعدل خطر، توسلت أختى الأطباء قبلت أيديهم حتى يدخلوها غرفة العزل مع أبى رضخوا لتوسلاتها، وكطفل يستقبل أمه، فرح أبى برؤية أختى، لم يكن مدركًا ما يمر به فقط تذكر وجه أختى، بعدها أصيب أخى هشام الذى كان قد استأجر شقة بالقرب من المشفى ليكون قريبا من أبى، قرُب،ِ حتى أصبح فى الحجرة المجاورة لأبى فى العزل، فكانت أختى عبير تمرض، أبى، وأخى، وهى سليمة لم تصب بالعدوى، أبى وأختى، وأخى فى العزل، أمى وأختى الصغرى أصيبتا أيضا، وأنا أعانى التنمر فابنى بمجرد خروجه بعد إلحاح منه فلم يخرج من البيت منذ ثلاثة أشهر، وجدت الأطفال يجرون صائحين كورونا.. كورونا.وختمت "الطيري" شهادتها المحنة تغربل يتساقط مدعي الود، ويبقى المحبون، مرت الأزمة وتعافى والدي وأخي وأصبح الأمر ذكرى نستدعيها بحذر كلما تلقفنا أخبار الجائحة، صرنا أكثر حذرا في مواجهة وحش الجائحة.