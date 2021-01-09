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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كليتشدار أوغلو: الأطفال في تركيا لا يجدون الطعام

السبت 09/يناير/2021 - 07:02 م
كليتشدار أوغلو
كليتشدار أوغلو
آية حسني
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أكد رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي، كمال كليتشدار أوغلو، اليوم السبت، أن بلاده تشهد زيادة في ظاهرة عجز الأسر التركية عن توفير الطعام لأطفالهم، مشيرًا إلى أن «الأمهات التركيات» يعشن «مأساة» في البيوت، خاصة وأن أبناءهن ينامون جوعى.

ووعد كليتشدار أوغلو بأن ينقل معاناة الأمهات إلى البرلمان التركي، وأن يسمعها إلى الآذان الصماء، في إشارة إلى أعضاء حزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان، صاحب الأغلبية البرلمانية، وفقا لموقع تركيا الآن.

وقال رئيس حزب الشعب الجمهوري: «أريد أن أكون المتحدث باسم الفقراء، وأولئك الذين يشعرون بالوحدة، في هذا البلد. فجميع السادة والبشوات لديهم متحدثون، مع العلم أنه ليس لديهم أدنى مشاكل».

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