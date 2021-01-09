انطلاق مبادرة «مهنتك مستقبلك» بدمياط

أطلقت مديرية القوى العاملة بدمياط وحدة التدريب المتنقلة التى تأتى، وفقًا لمبادرة" مهنتك مستقبلك" بعزبة أبوراشد، التابعة بقرية الوسطانى بمركز كفر سعد، لتدريب الشباب على مهن التفصيل والخياطة والسباكة والكهرباء.ووفقًا للبيان الذى أصدرته المديرية، تتواجد الوحدة لمدة ٣ أشهر بالقرية، كما تستغرق كل دورة من هذه الدورات شهرًا يتم عقد اختبار فى نهايتها، إذ يتم تسليم الحاصلين على المركزين الأول والثانى على ماكينة خياطة بورشة الخياطة وشنطة عدة بورشتى الكهرباء والسباكة، وسيتم التدريب وسط تدابير وقائية واحترازية وتخفيض عدد من المتدربين بالوحدة إلى ١٠ افرد بالدورة الواحدة، إضافة لتسليمهم الكمامات والكحول مع توقيع الكشف الطبى عليهم قبل الالتحاق بالدورة.