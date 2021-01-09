تشميع مصنع غير مرخص بحى العامرية أول للكمامات

قاد اللواء حسام الشيخ، رئيس حي العامرية أول، بمشاركة الجهات التنفيذية المعنية، حملة مكبرة السبت، تم خلالها ضبط مصنع غير مرخص داخل إحدى الڤيلات بمرغم بحرى امتداد شارع غيس جمعة، لتصنيع الكمامات المنظفات الصناعية ومستحضرات التجميل والكمامات والكحل.تم التحفظ على منتجات المصنع وتشميعه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات محافظ الإسكندرية بمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا، وتكثيف الرقابة على الأسواق، وغلق المنشآت غير المرخصة والمخالفة للقانون؛ حفاظًا على سلامة وصحة المواطنين.