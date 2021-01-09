خالد الطوخى يكتب: «رقمنة» الجامعات و«ميكنة» المستشفيات.. خطوات جادة نحو المستقبل

لم يكن الاجتماع الذى تم عقده مؤخرًا، وضم الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اجتماعًا تقليديًا تم تنظيمه عبر تقنية «الفيديو كونفرانس» ليتابعا من خلاله خطوات تنفيذ منظومة الامتحانات الإلكترونية وميكنة المستشفيات الجامعية ورقمنة الجامعات، ولكنه، فى تقديرى الشخصى، اجتماع فى منتهى الأهمية، ويمثل نقلة نوعية فى التعامل مع منظومة الرقمنة التى تشهدها الدولة بشكل عام، وتطوير منظومة التعليم العالى وفق أحدث الأساليب التكنولوجية على وجه الخصوص.وهنا، فإننى أرى ضرورة الإشارة إلى أهمية مشروع الجامعات الرقمية، الذى تنفذه وزارة التعليم العالى والبحث العلمى بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث يستهدف هذا المشروع القومى، فى المقام الأول، تحويل الجامعات المصرية إلى جامعات رقمية لا تقل فى هذا الشأن عن أى جامعة رقمية فى دول العالم المتقدم، وهذا بالطبع لن يتم إلا من خلال القيام بخطوة فى منتهى الأهمية، تتمثل فى تطوير البنية التحتية للاتصالات داخل هذه الجامعات، التى سيتم تحويلها إلى جامعات رقمية، وذلك لتلبية متطلباتها الأساسية والضرورية فى تحقيق هذا التحول المنشود نحو الرقمنة.والحديث عن هذا الموضوع المهم يدفعنى نحو الحديث عن أمر فى منتهى الأهمية، يتمثل فى هذا الاهتمام الملحوظ من جانب القيادة السياسية بالمشروع القومى لميكنة المستشفيات الجامعية، خاصة أنه يستهدف فى الأساس رفع كفاءة الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمرضى، وبالتالى فإن ذلك يعمل أيضًا على توفير الكثير من الوقت ومن جهد العاملين بالمستشفيات وتخفيف العبء عن الجهاز الإدارى بالمستشفيات، وهو المشروع الذى يتم بالتعاون بين وزارتى التعليم العالى والبحث العلمى، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بتوجيه مباشر من القيادة السياسية، فى ظل الاهتمام العام والأساسى بتطوير منظومة الصحة بشكل عام.والحق يقال، فإن هناك بالفعل تعاونًا دائمًا ومستمرًا بين وزارتى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتعليم العالى والبحث العلمى لتنفيذ عدد من المشروعات التى تتكامل فيما بينها، للاستفادة من الفرص التى تتيحها التكنولوجيات الرقمية لتطوير منظومة التعليم الجامعى وتطوير العملية التعليمية، بما يعكس وبشكل مباشر اهتمام القيادة السياسية بأهمية التحول الرقمى للتعليم، وفى ضوء تنفيذ استراتيجية بناء مصر الرقمية التى لم تتوقف عند حد التعليم وحسب، بل تشمل كل مجالات الحياة.وحينما نتوقف أمام بعض النماذج الجديرة بالإشادة فى مجالات التعاون المشترك بين الوزارتين، فإننا لا بد أن نلقى الضوء وبشكل كبير على مشروعات جادة ومهمة، من بينها مشروع منظومة الاختبارات المميكنة، وتطبيقات الجامعات الذكية بهدف تحويل الجامعات إلى جامعات رقمية، ورفع كفاءة البنية التحتية التكنولوجية بها، وذلك عن طريق دعمها بأجهزة خوادم متقدمة، وتطوير ورفع كفاءة الشبكة الداخلية للإنترنت داخل مبانى بعض الكليات فى الجامعات الحكومية، إلى جانب رفع سرعة الإنترنت داخل الجامعات، وإقامة معامل تخصصية فى مجال إنترنت الأشياء.ولأننى مهتم بوجه خاص بموضوع الرقمنة، فإننى أرى أنه نظرًا لأن الجامعة لم تكن فى يوم من الأيام مجرد مكان لتلقى العلم بشكل منفصل عن الواقع، فقد أصبح ضروريًا، بل إنه أصبح أمرًا حتميًا فى ظل هذا التطور الهائل الذى يشهده المجتمع فى شتى مجالات الحياة، أن تعتمد الجامعة على مفردات العصر الحديث، لتصبح بحق انعكاسًا منطقيًا لهذا التطور المحيط بها فى شتى مجالات الحياة وعلى كل الأصعدة، وهو هنا يعد تجسيدًا حقيقيًا للمشروع القومى الذى يستهدف تطوير الجامعات المصرية وتحويلها إلى كيانات تعليمية تعمل وفق منظومة متكاملة تعتمد فى المقام الأول على التقنيات الحديثة.وقد سبق لى القول، فى أكثر من مناسبة، إن أهم وأبرز الملامح التى تجعل الجامعة عصرية بكل ما تحمله الكلمة من معنى هو أن تتم ممارسة كل الأساليب العصرية فى جميع المعاملات داخل جدران الجامعة وخارجها أيضًا.. فعلى سبيل المثال ينبغى أن تضع الجامعة نصب عينيها إلغاء كل التعاملات الورقية، ليصبح التواصل بشكل إلكترونى هو السمة الأساسية فى المعاملات اليومية، سواء بين الطلاب وإدارة الجامعة من ناحية، أو حتى بين إدارات الجامعة المختلفة من ناحية أخرى، وبالنسبة للطلاب فإن ذلك يمكن أن يتم بداية من قيام الطالب بالتسجيل للالتحاق بالجامعة «أونلاين» بعيدًا عن النظام الورقى الذى كان متبعًا من قبل، وهذا فى رأيى من شأنه تحقيق مبدأ الشفافية، وأن يغلق بشكل نهائى الباب فى وجه محاولات التزوير، ويمنح هذه الخطوة نوعًا من الشفافية.. أما التعاملات الداخلية بين الإدارات المختلفة فإنها حينما تصبح إلكترونية وبعيدة كل البعد عن تبادل الورق، فإن ذلك يمنع إهدار الكثير من الجهد والوقت، وهى أشياء كانت تتسبب للأسف الشديد فى خلق خلل كبير فى المنظومة الإدارية داخل الجامعات، مما يتطلب ضرورة استخدام الجامعة أدوات العلم الحديثة، وما يترتب عليها من تحول جذرى لمفهوم الجامعة العصرية.. أما فيما يتعلق بقضية بناء الإنسان فإن الجامعات بدخولها عصر الرقمنة والإدارة الذكية، فإنها بذلك سوف تكون قادرة على أن توفر مستلزماتها لهؤلاء الطلاب من أجل إعدادهم وتأهيلهم لما بعد الحياة الجامعية، وبالذات للحياة العامة، للمساهمة بفاعلية فى خطط التنمية الشاملة والمشاركة فى تحقيق احتياجات الوطن فى هذه المرحلة الدقيقة.لذا فإنه يمكننى القول إن مجال الرقمنة من شأنه أن يحقق كل عناصر النجاح للدولة المصرية وتقليل التدخل البشرى فى عمل الحكومة، وهو التوجه الذى توليه الدولة اهتمامًا كبيرًا وتمنحه دعمًا غير محدود.وهو ما يضع أيدينا على مسألة فى غاية الأهمية تشير وبما لا يدع مجالًا للشك إلى أن مصر قد حققت بالفعل خطوات ملموسة فى مجال الرقمنة ومواكبة التطور التكنولوجى فى جميع خططها واستراتيجياتها، لتلحق بركب التطور فى هذا المجال، فالعالم يتحول من عالم ورقى إلى عالم رقمى وافتراضى بشكل سريع ومتلاحق، بل إننى أرى أن هناك تطورات وتحولات أكثر سوف يشهدها العالم خلال ‏الفترة المقبلة فى عالم الاتصالات، نتج عنها مفهوم الذكاء الاصطناعى ضمن الثورة الصناعية الرابعة، وهذا الأمر لم يعد مجرد نوع من الترف أو الكماليات أو الرفاهية، بل إنه أصبح بالفعل يمثل ضرورة ملحة تقتضيها متطلبات التنافسية التى تجعل الدول تضطر إلى مواكبة هذه النقلة النوعية، وهو ما تشهده ‏مصر الآن بالفعل فى مجالات عديدة وبأشكال وأساليب مختلفة ومتنوعة.وبعيدًا عن كل هذا وذاك، فإن الجامعات حينما تعمل وفق النظام الذكى فإنها تتحول وبشكل تلقائى لأن تصبح المصدر الأمين لضخ الكفاءات العلمية المدربة ذات المهارات العالية والمتسلحة بالفكر الحديث المتحرر من الانغلاق، ولهذا فإن مقومات النهوض الفكرى وتطور المجتمعات تتمثل فى شريحة الشباب، الذين يمثلون أداة التغيير وصناع المستقبل باعتبارهم نصف الحاضر وكل المستقبل، وبالطبع فإن كل ذلك لن يتحقق دون بناء شخصية شبابية مدركة ومتزنة وواعية لما يدور حولها، ومبنية بناء سليمًا تتمثل فيها القيم الرفيعة والاتجاهات الإيجابية، تحقيقًا لتنمية الشعور بالانتماء وبث روح التعاون والمحبة بين شباب الجامعة، وإعدادهم لتحمل المسئولية لتحقيق التنمية الشاملة، وتبصيرهم كى يعرفوا حقوقهم وواجباتهم المدنية والعامة ويتفاعلوا مع مجتمعهم.