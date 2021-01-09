رشا سمير تحاور ليلى الأطرش ضمن مبادرة «كاتبان وكتاب» غدًا

تستضيف الكاتبة الصحفية والروائية رشا سمير الكاتبة الروائية الأردنية ليلي طرش، ضمن مبادرة «كاتبان وكتاب» في الساعة 10 مساء غدا الأحد عير خاصية «زووم».وتعد ليلى الأطرش روائية وإعلامية أردنية لها ما يقرب من 14عملا أدبيا، ما بين الإبداع الروائي والقصصي، منها رواية (مرافئ الوهم أبناء الريح، ترانيم الغواية، لا تشبه ذاتها، تشرق غربا، إمراة للفصول الخمسة، نساء على المفارق).حازت الأعمال الإبداعية للكاتبة ليلى الأطرش على العديد من الجوائز منها: (جائزة الدولة التقديرية في الآداب بفلسطين 2017.. وجائزة كتارا للكتاب ٢٠١٨ عن رواية لا تشبه ذاتها، كما وصلت روايتها «ترانيم الغواية» للائحة الطويلة لجائزة البوكر العربي عام 2016 إلى جانب هذا ترجمت رواياتها الى العديد من اللغات الأجنبية».