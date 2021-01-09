رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 09 يناير 2021 الموافق 25 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

رشا سمير تحاور ليلى الأطرش ضمن مبادرة «كاتبان وكتاب» غدًا

السبت 09/يناير/2021 - 06:33 م
رشا سمير
رشا سمير
خالد حماد
طباعة
تستضيف الكاتبة الصحفية والروائية رشا سمير الكاتبة الروائية الأردنية ليلي طرش، ضمن مبادرة «كاتبان وكتاب» في الساعة 10 مساء غدا الأحد عير خاصية «زووم».

وتعد ليلى الأطرش روائية وإعلامية أردنية لها ما يقرب من 14عملا أدبيا، ما بين الإبداع الروائي والقصصي، منها رواية (مرافئ الوهم أبناء الريح، ترانيم الغواية، لا تشبه ذاتها، تشرق غربا، إمراة للفصول الخمسة، نساء على المفارق).

حازت الأعمال الإبداعية للكاتبة ليلى الأطرش على العديد من الجوائز منها: (جائزة الدولة التقديرية في الآداب بفلسطين 2017.. وجائزة كتارا للكتاب ٢٠١٨ عن رواية لا تشبه ذاتها، كما وصلت روايتها «ترانيم الغواية» للائحة الطويلة لجائزة البوكر العربي عام 2016 إلى جانب هذا ترجمت رواياتها الى العديد من اللغات الأجنبية».

موضوعات متعلقة

آخرهم هادي الجيار.. 4 إصابات جديدة بكورونا وحالة وفاة داخل الوسط الفني

الحكم بطل واقعة «القهوجى وكوب الشاى»: حزين بسبب السخرية

السيسى يوجه باستغلال القمر الصناعى «طيبة -1» لربط الجهاز الإداري للدولة

صحفي إسباني لـ«الكابتن»: ريال مدريد يفاوض ليفربول رسميًا لضم صلاح

الصور

image description

انطلاق مبادرة «مهنتك مستقبلك» بدمياط

image description

وزير النقل فى أسيوط لتفقد تنفيذ محور ديروط الحر بـ1.7 مليار جنيه

image description

فصل الكهرباء أسبوعا عن 50 منطقة بدمياط

image description

حريق كبير في كافيه بدمياط الجديدة

image description

إقبال كبير على المراكز التكنولوجية لتقديم طلبات التصالح بأسيوط

الأكثر قراءة

أشرف زكي عن أزمة رحاب الجمل وباسم سمرة: لا أحد فوق القانون

مستشار ملك البحرين: قطر انتهكت «اتفاقية العلا»

وفاة النقيب محمد عرابي بطل الموقف الإنساني مع «الطفل الجائع»

الحكم بطل واقعة «القهوجى وكوب الشاى»: حزين بسبب السخرية

إنفوجراف

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

image description

وداعًا «شبورة النضارة».. طرق ارتداء الكمامة بشكل صحيح (إنفوجراف)

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

نجم الساعة

سيناريوهان لامتحانات النقل والشهادة الإعدادية بعد التأجيل

منوعات

مصرع 3 أشخاص وفقدان 6 آخرين إثر انهيار جليدي بالقطب الشمالي الروسي

حفلات مترافقة مع فحوص طبية تتيح للقطاع الموسيقى الخروج من الركود

دوقة كامبريدج تحتفل بعيد ميلادها في ظل الإغلاق

الاشتباه ببقايا بشرية في حقل بريطاني تبيّن أنها حبة بطاطا

أيام زمان

«حكاية أول فيلم».. كيف ظهر المسيح فى السينما العالمية؟

هل يُمثل أحمد السقا عقدة نفسية لمصطفى شعبان؟

«فاتن حمامة رفضت مشاركتى فى السينما».. اعترافات طارق عمر الشريف

سهير البابلي.. تزوجت 5 مرات أحدهم أشهر إسلامه للزواج منها

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
شخصية ترامب عند نجيب محفوظ
مؤمن المحمدي
فردتين شمال
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ طه الفشنى.. كروان القرآن الكريم
د.كريمة الحفناوى
طموح ترامب المُدَمِر.. إلى أين؟
المزيد

الثقافة

حكاية صورة.. صدقى سليمان فى زيارة لتفقد سير العمل بالسد العالى

أحمد الحلوانى: «إنكار» تسرد تفاصيل طبيب شرعى يواجه جريمة شديدة الغموض

رشا سمير تحاور ليلى الأطرش ضمن مبادرة «كاتبان وكتاب» غدًا

الحراك الذي شهدته أسوان مع بناء السد العالي